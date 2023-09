Garbecker Straße: Das kommt bei Ausbau auf Anwohner zu

Balve. Der Ausbau der Garbecker Straße geht weiter. Was die Stadt Balve plant.

Im Zuge der Bauarbeiten zum Straßenausbau der Garbecker Straße in Balve erfolgen ab Montag, 25. September, die Um- oder Neuverlegungen von Versorgungsleitungen im Kreuzungsbereich Garbecker Straße/Hoffmeisterstraße/Dreikönigsgasse. Das ist der zweite Bauabschnitt, wie die Stadt Balve am Mittwoch mitteilte. Die Bauzeit für diesen Bauabschnitt wird zwei bis drei Wochen betragen. Die Zufahrtsbereiche von der Hoffmeisterstraße und der Dreikönigsgasse in die Kreuzung zur Garbecker Straße werden zeitweise zu Sackgassen ohne Wendemöglichkeiten. Parallel zu den Arbeiten im zweiten Bauabschnitt werden die Bauarbeiten im ersten Bauabschnitt fortgesetzt. Die Sperrung des ersten Bauabschnittes bleibt noch weiter bestehen. Die Arbeiten werden jeweils unter Vollsperrung der markierten Straßenbereiche ausgeführt. Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger werden grundsätzlich, je nach Baufortschritt, ermöglicht. Es kann phasenweise aber zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen. Das durchführende Unternehmen, die beteiligten Versorgungsunternehmen und die Stadt Balve sind bemüht, die Beeinträchtigungen für die Anwohner und den Verkehr so gering wie möglich zu gestalten. Die Stadt Balve bittet alle Betroffenen um Verständnis. Für Rückfragen steht der Bürgerschaft das Bauamt der Stadt Balve unter der Telefonnummer 02375-926-146 zur Verfügung.

