Garbecker Straße in Balve: Baustelle wandert weiter

Balve. Die Garbecker Straße in Balve wird seit dem Sommer neugestaltet. Ein Teilstück wird bald fertig. Doch Einschränkungen bleiben.

Der Ausbau der Garbecker Straße in Balve schreitet voran. Am Mittwoch, 18. Oktober, beginnt ein neuer Bauabschnitt. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Stadt Balve hervor. Im Zuge der Bauarbeiten zum Straßenausbau der Garbecker Straße erfolgen demnach ab 18. Oktober die Arbeiten im dritten Bauabschnitt. Das ist der Bereich zwischen der Einmündung In deär Queyte bis zur Kreuzung Garbecker Straße/Hoffmeisterstraße/Dreikönigsgasse. Die Bauzeit für den dritten Abschnitt wird „vorbehaltlich geeigneter Witterungsverhältnisse“ rund zwei Monate betragen.

Was bedeutet das für Anwohner und Lieferverkehr für Gastronomie und andere Betriebe in der Nähe?

Die Zufahrtsbereiche vom östlichen Abschnitt der Dreikönigsgasse und vom westlichen Abschnitt Im Mühlenkamp in den Einmündungsbereich zur Garbecker Straße werden zeitweise zu Sackgassen ohne Wendemöglichkeiten. Die Zufahrtsbereiche zu den östlichen und mittleren Straßenbereichen „Im Mühlenkamp – betroffen sind die Hausnummern 3 bis 8 – werden durch die Baumaßnahme ebenfalls zeitweise eingeschränkt.

Gibt es eine gute Nachricht?

Der erste Bauabschnitt der Garbecker Straße und die Kreuzung Garbecker Straße/Hoffmeisterstraße/Dreikönigsgasse werden ab kommendem Mittwoch wieder befahrbar sein. Stellenweise können sich in den Randbereichen noch kurzzeitige Behinderungen durch Angleichungsarbeiten ergeben. Die Arbeiten werden jeweils unter Vollsperrung der markierten Straßenbereiche ausgeführt.

Garbecker Straße in Balve Foto: Stadt Balve

Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger werden grundsätzlich, je nach Baufortschritt, ermöglicht. Es kann phasenweise aber zu Einschränkungen kommen. Das durchführende Unternehmen, die beteiligten Versorgungsunternehmen und die Stadt Balve sind bemüht, die Beeinträchtigungen für Anwohner und Autoverkehr so gering wie möglich zu gestalten. Die Stadt Balve bittet alle Betroffenen um Verständnis.

Infos: Bauamt, 02375-926-146.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve