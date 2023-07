Garbecker Straße: Neugestaltung nach Balver Schützenfest

Balve. Die Garbecker Straße wird endlich erneuert. Allerdings bedeuten Bauarbeiten stets Einschränkungen für Anwohner und Durchgangsverkehr.

Die Bauarbeiten zum Ausbau der Garbecker Straße in Balve beginnen nach dem Balver Schützenfest. Das kündigte die Stadt Balve am Dienstag in einer Mitteilung an.

Fahrrad-Training in Balve: Sandra Wietbüscher ist Polizei-Expertin für Verkehrserziehung. Sie trainierte gemeinsam mit Balver Viertklässlern, richtiges Verhalten im Straßenverkehr. Der Bereich Garbecker Straße/Dreikönigsgasse/Hoffmeisterstraße gehört zum zweiten Bauabschnitt (Archivbild). Foto: jürgen overkott / WP

Demnach starten die Arbeiten am Dienstag, 18. Juli. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitte aufgeteilt, damit ausreichende Rettungswege während der Bauzeit gewährleistet werden können und die Einschränkungen der Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger möglichst verringert werden.

Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Einmündung Hauptstraße (B229) bis in den Einmündungsbereich Dreikönigsgasse/Hoffmeisterstraße. Dafür ist eine Bauzeit von acht bis neun Wochen eingeplant. Im Zuge der Ausbauarbeiten werden in Teilbereichen auch Versorgungsleitungen und Entwässerungskanäle um- oder neu verlegt.

Der zweite Bauabschnitt umfasst den Kreuzungsbereich Garbecker Straße/Dreikönigsgasse/Hoffmeisterstraße.

Der dritte Bauabschnitt erstreckt sich von der Einmündung Dreikönigsgasse/Hoffmeisterstraße bis zur Einmündung der Straße In deär Queyte.

Für die Bauabschnitte zwei und drei werden die Bauzeiten und die damit verbundenen Verkehrsregelungen entsprechend dem Bauablauf rechtzeitig bekannt gegeben, wie es bei der Stadt Balve hieß.

Die Gesamtmaßnahme soll bis Ende November dieses Jahres abgeschlossen werden.

Die Arbeiten werden jeweils unter Vollsperrung der markierten Straßenbereiche ausgeführt. Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger werden grundsätzlich, je nach Baufortschritt, ermöglicht. Es kann phasenweise aber zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen.

Das durchführende Unternehmen, die beteiligten Versorgungsunternehmen und die Stadt Balve sind bemüht, die Beeinträchtigungen für die Anwohner und den Verkehr so gering wie möglich zu gestalten. Die Stadt Balve bittet alle Betroffenen um Verständnis.

Für Rückfragen steht Interessierten das Bauamt der Stadt Balve unter der Telefonnummer 02375-926-146 zur Verfügung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve