Garbecker übernimmt von Mellener Fahrschule in Neuenrade

Garbeck/Neuenrade. Tim Busche gibt Gas. Der Garbecker hat eine Fahrschule übernommen - in Neuenrade. Sein Vorgänger kommt aus Mellen.

Neu und modern erscheint die ehemalige Fahrschule von Hubertus „Hotte“ Schäfer in der Neuenrader Eulengasse 11. Nachdem der ehemalige Fahrlehrer aus Mellen sich nun in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen hat, nutzt der Garbecker Tim Busche die Chance, die ehemaligen Räume von Schäfer zu übernehmen. Er hat dort seine eigene Fahrschule eröffnet. neugestaltet.

Garbecker eröffnet Fahrschule in Neuenrade: Das war bei den Umbauarbeiten. Foto: Sven Paul / WP

„Ich habe hier alles renoviert und mit Hilfe meiner Frau Melanie modern eingerichtet. Es sollte eine Wohlfühlatmosphäre für meine Schüler entstehen“, erzählt Busche beim Eröffnungstag. Und so nehmen inzwischen Busches Fahrschüler an echten Massivholztischen Platz, die direkt eine gemütliche Atmosphäre vermitteln.

So zeitgemäß die Einrichtung – so modern geht es auch im Unterricht weiter. Wo früher noch mit Projektor und Leinwand gearbeitet wurde, nimmt heutzutage ein großer Monitor Platz, welcher von allen Plätzen sehr gut einsehbar ist und den Unterricht für Schüler und Lehrer auf einen neuen Standard bringt.

„Es war mir in der Planung bereits sehr wichtig, dass meine Schüler von allen Plätzen eine perfekte Sicht nach vorne haben und so ohne Einschränkungen dem Unterricht folgen können“, umreißt Tim Busche sein Konzept.

Modern stellt sich auch der neue Fuhrpark dar, welchen den Schüler im praktischen Teil ihrer Ausbildung durch die ebenso bergige wie kurvenreiche Landschaft des Sauerlandes bewegen. „Die Fahrzeuge habe ich speziell für die Fahrausbildung ausgewählt. Sie sollen den Schülern ein hohes Maß an Sicherheit und Fahrspaß bieten. Ich bilde hier in meiner Fahrschule die Fahrerlaubnisklassen B und BE aus“, erläutert Tim Busche. Er weiß, was er tut – und zwar aus langjähriger Erfahrung.

Eine große Chance

„Ich habe meine Ausbildung zum Fahrlehrer im Verkehrsinstitut Bielefeld bereits 2003 absolviert“, erklärt der 43-jährige Familienvater. „Nachdem ich jahrelang als angestellter Fahrlehrer in Werdohl und Neuenrade tätig war, habe ich nun die Chance für mich genutzt, hier meine eigene Fahrschule zu eröffnen, nachdem ich mitbekommen habe, dass ,Hotte’ Schäfer in den Ruhestand geht“, berichtet der frischgebackene Chef der Fahrschule in Neuenrades Innenstadt.

Busche und Schäfer – sie kennen sich schon seit ein paar Jahren, schließlich war Busche seit 2021 als Fahrlehrer bei seinem Vorgänger angestellt. Der Generationenwechsel ist längst unter Dach und Fach. Tim Busche hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Inzwischen nimmt der Betrieb Fahrt auf.

Der Theorieunterricht findet immer dienstags und donnerstags ab 18 Uhr statt. Tim Busche ist unter 0151-20135000 für alle Anfragen und Belange zu erreichen. Informationen gibt es natürlich auch im Internet unter: www.tims-fahrschule-neuenrade.de oder unterinfo@tims-fahrschule.com.

