Garbecker Unternehmer: Konjunkturpaket stärkt Kaufkraft

Garbeck. Unternehmer Tobias Müller lobt das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Es stärke die Kaufkraft. Ein bisschen Kritik gibt es dennoch.

Das Konjunkturpaket der Bundesregierung stößt in der heimischen Wirtschaft auf ein positives Echo. Tobias Müller, Geschäftsführer der Paul Müller GmbH in Garbeck, nannte die beschlossenen Maßnahmen auf Anfrage der WP „sehr weitreichend und durchdacht“.

Der Garbecker Unternehmer Tobias Müller (mit Bürgermeister Hubertus Mühling, hinten) präsentiert die Gartenliege "Oschi" vorm Rathaus. Foto: jürgen overkott / WP

„Die mit Wirkung zum 1. Juli in Kraft tretende Senkung der Mehrwertsteuersätze auf 16 beziehungsweise fünf Prozent halte ich für eine gute und sehr effektive Maßnahme“, erklärte der in Langenholthausen wohnende Unternehmer. Allerdings befürchtet er, auf die Unternehmen komme ein enormer Verwaltungsaufwand für den auf sechs Monate befristeten Zeitraum zu.

Grundsätzlich sieht Müller die befristete Senkung der Mehrwertsteuersätze als „sehr gerechte Maßnahme“. Sie betreffe alle Branchen und Bereiche gleichermaßen.

Müller appelliert zugleich an Unternehmen: „Wichtig ist natürlich, dass diese Mehrwertsteuersenkungen dann auch als zusätzlicher Kaufanreiz an die Endkunden weiter gegeben werden – hier sind nun die Unternehmen und Händler in der Pflicht!“

Lob für Klimaschutz

Als „ähnlich effektiv“ bewertet Müller den einmaligen Kinderbonus in Höhe von 300 Euro: „Auch dieser stärkt beim Endverbraucher die Kaufkraft.“

Da manche Branchen besonders stark von den Corona-Auswirkungen betroffen seien, sei es weitere Überbrückungshilfen für notleidende Unternehmen „absolut notwendig“. Ansonsten, befürchtet Müller, werden viele Unternehmen diese Krise „nicht überleben“.

Eine allgemeine Abwrackprämie sieht der Chef eines Zulieferbetriebes der Automobilindustrie kritisch: „Eine solche Entscheidung würde nur eine einzige Branche bevorteilen und wäre zudem nicht wirklich nachhaltig.“ Die Erfahrung mit der Autokaufprämie im Jahr 2009 zeige, dass Kaufentscheidungen lediglich „zeitlich nur vorgezogen“ würden.

Produktinnovation Havarieanhänger: Er soll bei brennenden Akkus von E-Autos eingesetzt werden. Foto: paul müller gmbh

Müller lobte „das Bestreben nach mehr Klimaschutz“. Davon profitiere auch die für Deutschland wichtige Auto-Industrie, zumal die Prämien für Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien sollen noch einmal spürbar angehoben werden. Folgerichtig sei dann auch die angedachte Senkung des Strompreises.

Müller weiter: „Wichtig ist aber auch, dass wir beim Klimaschutz an die Natur denken – deshalb bin ich auch froh und dankbar, dass der Fördertopf zur Wiederaufforstung unserer Wälder noch einmal deutlich aufgestockt wurde, denn die Schäden durch die Trockenheit und die Borkenkäfer sind wirklich erschreckend.“