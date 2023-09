Garbecker unterwegs: So entstand Redensart „Halt die Klappe“

Garbeck. Garbecks Kolping-Familie bereist den Niederrhein, sieht, schmaust und lernt auch noch dazu. Und das am letzten Reisetag.

Die Kolpingsfamilie Garbeck hat schöne Momente in geselliger Rund erlebt – bei einer Gruppenreise an den Niederrhein. Monika und Reinhard Vielhaber haben Eindrücke zusammengefasst.

32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind mit Busfahrer Christian vom Reisebusunternehmen Filthaut-Reusch im Raum Geldern unterwegs, fünf Tage lang. Reiselust geht durch den Magen. Die Tour beginnt mit einem Vier-Gänge-Menü. Die Unterkunft der Gruppe ist ein Wellness Hotel mit See. Kein Wunder, dass die Gruppe gern die Gelegenheit zum Schwimmen nutzt, gleich am Tag nach der Ankunft. Gut gestärkt geht es mit dem Bus nach Schloss Moyland. Die Kolping-Gruppe erfährt viel über Hortensien und Kräuter. Weiter geht’s nach Emmerich. Dort geht es zum Schiff auf dem Rhein bis nach Rees. Ein Abstecher nach Kalkar bildet den Tagesabschluss.

„Am Tag 3 besuchen wir zunächst den Hofladen Petkens in Kerken – mit vielen Köstlichkeiten aus der Region –, bevor es weiter nach Venlo zum Shoppen geht“, heißt es. Zudem steht in Issum eine Besichtigung der Diebels-Brauerei an, einschließlich Verkostung. Tag 4: Dombesichtigung in Xanten, Besichtigung der Wallfahrtskirche in Kevelaer. Tag 5: Christian fährt die Gruppe nach Emmerich. Dort steht ein geführter Besuch des Rheinmuseums an. Dann folgt Goch. In der Viller Mühle überrascht Puppenspieler Heinz Bömler die Garbecker mit unerwarteten Einblicken. „Der letzte Tag der Kolpingreise führt uns noch einmal nach Emmerich“, heißt es. Auf der Rheinpromenade ist der Kaffeeklatsch im Café-Restaurant „Zum Holländer“ Auftakt zu einer Führung mit Reiseleiterin Annette durch die Stadt. Die Garbecker lernen dort dazu: „So findet ausgerechnet die barsche Forderung ,Halt die Klappe’ in den Klosterkirchen des Mittelalters ihren Ursprung. Genauer gesagt: im Chorraum, den ausschließlich die Geistlichen betreten durften. Die Ordensleute mussten während der täglichen Gebetszeiten über längere Zeit stehen. Kleine Klappsitze boten zwischendurch kurze Erleichterung für die geplagten Beine. Fiel ein Klappsitz jedoch aus Unachtsamkeit lautstark herunter, störte er schallend die Andacht. Also: besser „die Klappe halten“.

