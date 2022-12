Garbecks Amigos verstärken sich: Wer zieht neue Saiten auf?

Festival der Liebe in der Schützenhalle Garbeck

Garbeck. Garbecks Amigos verstärken ihre Reihen`um einen neuen Musiker. Wer zieht ab sofort neue Saiten auf?

Der Musikverein Amicitia geht frohen Mutes in die Weihnachtszeit und ins kommende Jahr. Seine Vereinsräumlichkeiten sind inzwischen wieder im Top-Zustand. Außerdem hat sich „Amicitias“ Pop-Abteilung – die Band Amigos – um einen zweiten Gitarristen verstärkt: WP-Fotograf Sven Paul.

Sommerfest in Elos Musikschule: Elo Badura und Sven Paul (rechts) spielen zum ersten mal Live ihre neue Version des Balver Höhleneinzugsmarsches. Sven Paul wird jetzt Amigo. Foto: Sven Paul / WP

Aber der Reihe nach. Die Westenergie AG hat es sich erneut nicht nehmen lassen, den Garbecker Musikverein bei der Instandhaltung und Renovierung der Vereinsräumlichkeiten zu unterstützen. „Die in die Jahre gekommenen Sanitäranlagen wurden komplett neugestaltet und auf den aktuellen Stand gebracht, wofür wir der Westenergie sehr dankbar sind“, erklärte Schriftführer Christoph Bathe. Kommende Mittwoch, 21. Dezember, werden die renovierte Räume fertig und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Ansprechpartner bei der Westenergie ist der inzwischen pensionierte Wilhelm Rademacher, der in den vergangenen Jahren für die Fördermaßnahmen des Unternehmens verantwortlich zeichnete. Das Projekt in Garbeck ist wohl sein letztes. 2000 Euro stellte der heimische Energieversorger bereit – wie üblich als finanzielle Hilfe zur Selbsthilfe. „Das haben wir gern mitgenommen“, sagte Vereinsvorsitzender Fabian Schulte. Amicitias Musiker legten selbst Hand an.

WP-Fotograf Sven Paul legt auf seine Weise auch für den Musikverein an: Er zieht als zweiter Gitarrist der Amigos neue Seiten auf – bei Schützenfest und, natürlich, bei den beiden Ausgaben des Festivals der Liebe. Das Festival der Liebe startete 1998 als reines Schlagerfestival. Inzwischen decken die Amigos nahezu alle Genres populärer Musik ab – zur Freude eines Mehr-Generationen-Publikums.

„Wir werden Sven bei der nächsten Generalversammlung als ordentliches Mitglied der Amicitia aufnehmen“, sagte Fabian Schulte voller Vorfreude: „Er ist wirklich ein cooler Gitarrist. Wir haben jetzt bei den Amigos eine Doppellösung gefunden. Sven ist er Erfahrenere, und wir haben noch einen Jung-Gitarristen, Mitte 20. Sven kann die Solo-Passagen richtig gut wegrocken. Aber Kevin kann sich von Sven sicher ein paar Sachen abgucken. Da bin ich ganz sicher.“

Die Amigos gewinnen Flexibilität, auch die beiden Gitarristen können sich austauschen und absprechen. „Ich habe das mit den beiden beim letzten Festival abgesprochen, und auch die Band hat das mit voller Zustimmung aufgenommen“, erzählt Fabian Schulte. „Ich freue mich aufs nächste Jahr. Das werden interessante Auftritte.“

