Garbecks „Bierbutler“ sorgt für überschäumende Begeisterung

Garbeck/Iserlohn. Der „Bierbutler“ von Garbecks Paul Müller GmbH ist ein toller Gag, zumal er Bier originell kühl hält. Jetzt wurde ein Video fürs Produkt prämiert.

Das Garbecker Unternehmen Müller Outdoor hat beim Kurzvideo-Wettbewerb „Der Kracher des Jahres 2023 – Made in Südwestfalen“ auf Kreis-Ebene den zweiten Platz belegt. Nur die Firma HQ-Europe GmbH aus Iserlohn war mit ihrem Video über die Smarte Türbremse „S-BrakeÒ“ erfolgreicher. Platz drei geht an die Firma Albrecht Jung aus Schalksmühle.

Im Video von HQ-Europe nimmt der Geschäftsführer Christian Rucha das Publikum mit nach Shanghai. Dort treffen viele Autos auf Bikes und Roller: Probleme programmiert. Doch genau dafür hat HQ-Europe eine Lösung gefunden. Die smarte Türbremse stoppt die Autotür sensorgesteuert vor Hindernissen und kann sie in jeglichem Winkel halten. Ebenso kann sie bei Gefahr die Tür automatisch abbremsen. Das verhindert die sogenannten Dooring-Unfälle mit Rädern und Rollern. Mit dem Video zum Produkt habe es HQ-Europe geschafft, Team, Kundschaft und auch die Öffentlichkeit zum Abstimmen zu motivieren, hieß es bei der Südwestfalen Agentur in Olpe. Mit überzeugenden Argumenten, authentischer Präsentation und hohem Unterhaltungswert habe das Kurzvideo. Die Jury bestand aus Mitgliedern der Südwestfalen Agentur, der Industrie- und Handelskammern, der Arbeitgeberverbände der Region, der Handwerkskammern und Kreishandwerkerschaften der Region sowie der Wirtschaftsförderungen der Kreise. Die Ergebnisse von Online-Abstimmung und Jury-Sitzung gingen mit je 50 Prozent in die Wertung ein. Marie Ting von der Südwestfalen Agentur und ihr Regionalmarketing-Team starteten die Aktion.

Der Outdoor-Bereich der Paul Müller GmbH hat ein kurzweiliges Video zu einer ultraleichten Kühlbox für Flaschengetränke eingereicht. Müllers „Bier-Butler“ verfügt über ein innovatives Rutschensystem. Dadurch sind die Getränke stets gekühlt und einfach zu entnehmen. „Ganz ohne fremde Energie kühlt der Bierbutler die ihm anvertrauten Hopfen-Gebinde. Durch die isolierenden Eigenschaften des EPP-Behälters sowie die vier integrierten Kühlakkus bleiben kalt eingelegte Flaschen im Bierbutler mindestens zwölf Stunden lang erfrischend kühl“, heißt es auf der Homepage paulmueller.de. Das Produkt kostet rund 120 Euro.

Die Videos wurden insgesamt bereits rund 20.000 Mal gesichtet. Bei der öffentlichen Abstimmung gab’s mehr als 11.000 Stimmen für die 47 „Kracher“.

