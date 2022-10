Garbecks Festival der Liebe: Tickets ab sofort nur online

Garbeck. Garbeck rockt das Hönnetal am 19. und 26. November. Alle Fakten zum Festival der Liebe. Warum Fans schnell sein sollten.

Garbecks Festival der Liebe, durchweg ausverkauft, ist Kult. Allerdings stoppte Corona zwei lange Jahre den Spaß an der Freud. Umso mehr freuen sich die beiden Amicitias – der Musikverein und wie der Männergesangverein – auf den Neustart im November. Wie seit 1998 gewohnt, bitten die Amigos zum Doppelpack. Dennoch gibt es in diesem Jahr eine wichtige Neuerung.

Sparkasse, Volksbank plus sieben weitere Sponsoren

Doch der Reihe nach. MV Amicitas Vorsitzender Fabian Schulte hat zur Präsentation der großen Sause in der Schützenhalle Verstärkung mitgebracht. Jannis Boekholt ist dabei. Er bekannt als Amigo-Trompeter. Michael Bathe vom MGV Amicitia ist ebenfalls mitgekommen. Sein Sound ist das Kassenklingeln: Er ist Vereinskassierer. Das Quartett macht Christoph Bathe vollständig. Der Posaunist ist Schriftführer beim Musikverein. Apropos Schreiben: Stücke schreiben kann er auch. Passend zum Motto der zweiteiligen Schlager-Party mit Live-Musik „Black & White“ ist das Plakat schwarz-weiß gehalten. Auffällig ist die lange Liste heimischer Sponsoren. Angeführt von Sparkasse und Volksbank unterstützen insgesamt neun heimische Unternehmen Garbeck große Gaudi.

Balve Festival der Liebe Die Amigos (C) Sven Paul Foto: Sven Paul

Große Gaudi: Die beiden veranstaltenden Vereine rechnen damit, zwei Mal 1100 Karten loszuschlagen – in der ganzen Region.

Riesige Helferschar

Die beiden Partys in der Schützenhalle haben einen Vorlauf wie der Show-Klassiker „Wetten, dass..?“. Die Vorbereitung des Saals nimmt eine ganze Woche in Anspruch. Sie kann nur mit einer riesigen Helferschar gewuppt werden. Mehr als 40 Personen packen mit an, vor der Bühne, hinter der Bühne, vom Tresen bis zur Technik. So weit, so vertraut.

Doch in diesem Jahr gibt es eine wichtige Neuerung. „Der Vorverkauf“, betont Fabian Schulte, „läuft in diesem Jahr nur online.“ Dafür gibt es einen guten Grund: Die Online-Buchung erspart den Veranstaltern Zeit und Geld.

Tickets nur online

Festival der Liebe in der Garbecker Schützenhalle: Ramona Pröpper Foto: Livia Krimpelbein / WP

Wie funktioniert die Karten-Order? Fabian Schulte: „Wer kommen will, wählt sich das Ticket aus, das Ticket wird einem per Mail zugeschickt. Es kann ausgedruckt werden oder mit mobilen Endgeräten vorgezeigt werden.“ Wie wird gezahlt? „Per Banküberweisung“, entgegnet Fabian Schulte. Das Zahlungssystem Pay Pal ist für die Veranstalter des Festivals keine Option. Der Online-Dienst würde mitkassieren.

„Was wir vorher gemacht haben, war älteste Hacke“, sagt Fabian Schulte unumwunden. „Da haben wir Karten per Post verschickt. Das hat nicht nur Porto gekostet, sondern auch eine Menge Zeit. Es wurde Zeit, dass wir einen Schritt nach vorne gehen.“

James Last wärmt auf

Corona-Konzepte werden nach aktuellem Stand nicht verlangt. Fabian Schulte & Co. behalten die weitere Entwicklung der Infektionszahlen in der Region jedoch im Blick. Fakt aber ist: Das Festival beginnt, wie immer, mit James-Last-Alben. Um 20.30 Uhr gibt es Schlager satt: 56 Lieder, zumeist medley-artig arrangiert: „Zwei Blöcke gibt es mindestens, dann kommen Zugaben“, sagt Christoph Bathe. Die Song-Auswahl wechselt, wie er betont, die Musiker entscheiden mit: Garbecks Antwort auf die Top 444 der Hörfunkwelle WDR 4. „Das Verfahren ist nebulöser als bei der Papst-Wahl“, scherzt Fabian Schulte.

Gerockt wird das Publikum von Ingo Mettken, Alexander Schulte und Ramona Pröpper. Alica Kircher hat sich abgemeldet: Das auswärtige Studium, heißt es, lasse keinen Abstecher nach Garbeck zu. Sie haben sich bei Festivitäten vom Plettenberger Stadtjubiläum bis zu Schützenfesten schon warmgesungen.

Festival der Liebe Garbeck: Ingo ;Mettken Foto: Alexander Lück / WP

Mitsingen macht hungrig und durstig. Angeboten werden handelsübliche Kaltgetränke plus Schnitzelbrötchen, auch Kaffee wird gereicht, bei Bedarf. Dabei gibt es Unterstützung vom Frauenchor: Harmonie, nicht nur nach Noten.

TICKETS

Das Festival der Liebe findet an den Samstagen 19. Und 26. November in der Schützenhalle Garbeck statt. Einlass: 19 Uhr. Konzert ab 20.30 Uhr. Ein Ticket für das Festival der Liebe kostet 15 Euro. Ab zehn Karten gibt es zehn Prozent Rabatt: ein Extra für Cliquen. Karten sind ab sofort zu haben: https://www.dieamigos.de/festival-der-liebe-2022-vorverkauf-hat-begonnen/

