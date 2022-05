Garbecks Feuerwehr feiert: Stimmung überschlägt sich

Garbeck. Garbeck feiert mit der Feuerwehr. Die Stimmung ist gelöst. Doch manchmal gibt es rote Ohren.

Schon von weitem war zu erkennen, dass der Tag der offenen Tür des Löschzugs Garbeck gut besucht war. Vor und hinter der Wache nutzten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher das vielseitige Angebot – zumal es eine Überraschung gab.

Das Angebot für die Kinder bestand sowohl aus Klassikern wie Hüpfburg und Kinderschminken, als auch aus spannenden Besonderheiten. Neben den thematisch passenden Wasserspielen sorgten die großen, roten Feuerwehrautos für leuchtende Kinderaugen. So wurde erklärt, welche Ausrüstung sich in den Fahrzeugen befindet und bei einer kurzen Fahrt mit den beeindruckenden Autos durchs Dorf durften sich die Kinder wie echte Feuerwehrleute fühlen.

Tag der offenen Tür: Garbecks Löschzug-Führer Frank Severin (links) und Vize Christoph Biehs freuten sich über Andrang. Foto: Antonia Mertens / WP

Die euphorische Stimmung wurde über das ganze Veranstaltungsgelände transportiert. Aber auch für die Erwachsenen war ein breites Spektrum an Unterhaltung und Information geboten – obwohl die Faszination für die roten Löschfahrzeuge auch im Alter nicht abzunehmen scheint.

Der Garbecker Musikverein Amicitia leitete die Veranstaltung mit einem Frühkonzert ein.

Kollegen der Feuerwehr zwischen Neuenrade bis Frönsberg, Langenholthausen bis Volkringhausen waren zahlreich anzutreffen. Mitten im Geschehen war Löschzugführer Frank Severin anzutreffen. Er freute sich, dass er und seine Kameradinnen und Kameraden sich wieder präsentieren konnten. In nur drei Wochen wurde die Veranstaltung organisiert. „Uns war wichtig, dass wir überhaupt was machen“, erklärte Severin.

Auch von den Garbeckerinnen und Garbeckern hörten er und sein Stellvertreter Christopher Biehs nur Positives. Das Dorf freute sich, dass endlich wieder etwas passiert und veranstaltet wird. Ein perfektes Zusammenspiel aus Unterhaltung für jede Generation und einem wichtigen Appell an die Besuchenden formte die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg. „Die Leute müssen wissen, was wir leisten und dass sie sich bei Problemen immer an uns wenden können“, betont Severin. Ein absolutes Highlight war der Pkw-Überschlagsimulator. Schon 2020 sollte dieser eigentlich schon Teil der alljährlichen Veranstaltung sein. Nach zweimaligem Verschieben des Tag der offenen Tür konnte er nun endlich eingesetzt werden. Heinz Kaiser, Trainer des Fahrsicherheitszentrum Westfalen vom ADAC, sensibilisierte die Besuchenden für die Wichtigkeit des Anschnallgurtes. Nur wenn er am Becken und an der Brust stramm und in richtiger Position sitzt, kann er Sicherheit gewährleisten. „Der Gurt ist das einzige was bei einem Unfall schützt“, betont er. Mit dem Simulator zeigte er den Interessierten wie der Endmoment eines Unfalls aussehen kann und ließ sie kopfüber im Anschnallgurt hängen. Mit geröteten Wangen und einer nachhallenden Erfahrung stiegen sie aus dem Fahrzeug aus.

Neues Fahrzeug für mehr Schutz

Um noch mehr Schutz und umfassende Hilfe gewährleisten zu können, bekommt die Garbecker Feuerwehr im Frühjahr 2023 ein neues Mitglied. Biehs freut sich auf das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF): „Damit kommen wir einen ganzen Schritt voran“, kommentiert er. Egal ob für Löscheinsätze, Fahrzeug- oder Waldunfällen: „Mit dem HLF 20 sind wir für jegliche Unannehmlichkeiten gerüstet.“

