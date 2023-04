Garbecks Fußball-Oldies tagen: Wer war der Älteste?

Garbecker Fußball-Oldies schwelgen in Erinnerungen.

Garbeck. Weißt Du noch? Garbecks Fußball-Oldies schwelgten bei einer Diashow in Erinnerungen. Einer kann besonders lange im Gedächtnis kramen.

Einen unterhaltsamen Blick in die Vergangenheit haben am vergangenen Samstag ehemalige Fußballer der SG Balve/Garbeck geworfen. Die Garbecker Alte-Herren-Abteilung des Vereins hatte ihre „Oldies“ zu einem Foto-Nachmittag ins Vereinsheim „Abseitsfalle“ am Holloh eingeladen, wie der Abteilungsleiter Volker Griese berichtete.

Garbecker Fußball-Oldies schwelgen in Erinnerungen. Foto: Volker Griese / SG Balve/Garbeck

Beim „K-Dreiklang“ – Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke – präsentierte Volker Griese auf einem großen Bildschirm Aufnahmen aus längst vergangenen Tagen: Sie erzählten gewissermaßen von Wanderausflügen und Mannschaftsfahrten, Geburtstagsfeiern und anderen geselligen Zusammenkünften im Spielerkreis. Als Beleg dafür, dass der Zeitraum, in dem die Schnappschüsse entstanden waren, bis in die 1960er Jahre zurückreichte, mag die Tatsache dienen, dass viele der Aufnahmen in Schwarz-Weiß vorlagen.

Bei den Teilnehmern, unter der 86-jährige ehemalige Präsident des FC Garbeck, Hans Schulz, der älteste war, weckten die alten Fotos natürlich Erinnerungen und regten zu vielen Gesprächen an. Weil das Foto- und Videoarchiv der Abteilung noch viele weitere Schätze enthält, soll die Zusammenkunft bei Gelegenheit wiederholt werden.

Aber wie kam Volker Griese überhaupt auf die Idee? Hintergrund der Geschichte: „Von den ganzen Oldies sind mittlerweile einige verstorben, und einer der Witwen, Margret Lerch, hatte ich während der Corona-Zeit alte Fotoalben bekommen, Bilder von Karl Lerch“, erzählte Volker Griese der Westfalenpost. „Ich habe die ruhige Corona-Zeit genutzt und die Fotos alle mal eingescannt. Zum Teil wussten wir gar nicht, wo die Aufnahmen entstanden waren und wer darauf zu sehen war. Das hat sich aber bei manchen Fotos geändert.“

