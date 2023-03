Garbecks Grundschule: Lernen geht durch den Magen

Garbeck. Corona ade, gesundes Frühstück juche. Die Katholische Grundschule Garbeck tischte wieder auf. Das Kollegium arbeitete keineswegs allein.

Juhu! Endlich wieder gesundes Frühstück. Die Katholische Grundschule Garbeck hat nach dem Ende der Corona-Beschränkungen wieder an eine lieb gewonnene Tradition angeknüpft: an das gesunde Frühstück, als vor der Pandemie einmal jährlich im Frühjahr stattfand. Die Kinder durften sich am schön dekorierten Büffet in der Pausenhalle zunächst satt sehen und dann satt essen.

Gesundes Frühstück in der Grundschule Garbeck Foto: Silke Bathe / KGS Garbeck

„Es wird komplett finanziert vom Förderverein der Grundschule“, sagte Schulleiterin Silke Bathe im Gespräch mit der Westfalenpost. „Wir treffen uns dann wieder eine gewisse Zeit vorher und überlegen, wie viele Kinder haben wir aktuell, und dann wird eingekauft.“ Kollegium und Förderverein geht es um weit mehr als um Finanzierung einer gesunden Mahlzeit in Zeiten von ungesunder kalorienreicher Kost. Es geht ihnen mindestens genauso sehr um ein Gemeinschaftserlebnis, das die Zusammenarbeit von Schule und Eltern fördert. Mit Erfolg: „Es ist wirklich unglaublich, wie viele Eltern mitgemacht haben“, freute sich Silke Bathe. „Es waren wohl um die 30 Eltern, die geschnibbelt haben, und gespült. Es waren alles so liebevoll vorbereitet.“ Wie kam das bei den Kindern an?

„Die waren begeistert“, entgegnete die Rektorin. „Die Kinder gingen klassenweise zum Büffet, sie brachten von Zuhause ein Tellerchen und ein Becherchen mit und konnten sich bedienen. Sie haben das genossen, sie mögen das wirklich gerne.“ Pumpernickel mit Kräuterquark war zu haben, Melonenstückchen mit Weintrauben, Obstspieße und Rohkostenplatten. Mehr noch: Kakao, Weizenbrötchen und Schokocreme wurden nicht vermisst.

Als Erkenntnis blieb zurück: Lernen ist nicht nur eine Sache von Köpfchen und Fingerspitzengefühl; manchmal geht’s durch den Magen.

