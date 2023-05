Garbecks Kirche vor Umbau: Was kommt auf Gemeinde zu?

Garbeck. Garbecks Kirche wird zur Familienkirche umgebaut. Was das für die Gemeinde bedeutet, erklärt der Kirchenvorstand bei einer Info-Veranstaltung.

Der lange geplante Umbau der Pfarrkirche Heilige Drei Könige in Garbeck zu einer Familienkirche rückt näher.

Am Montag, 15. Mai, 19 Uhr findet in der Kirche in Garbeck eine Informationsveranstaltung zum geplanten Umbau der Kirche in Garbeck zur Familienkirche statt, wie der Verwaltungsleiter des Katholischen Pastoralverbundes, Markus Hablowetz, mitteilte.

Mit einer umfangreichen Umbaumaßnahme wird die Kirche in Garbeck zur Schwerpunktkirche für Familien im Pastoralverbund Balve-Hönnetal neu gestaltet. Die Arbeiten beginnen direkt im Anschluss an das Garbecker Schützenfest und sollen planmäßig Pfingsten 2024 abgeschlossen sein. Während dieser Phase finden die Gottesdienste im benachbarten Pfarrheim statt. Mitglieder des Kirchenvorstands stehen am 15. Mai allen interessierten Bürgern mit Informationen rund um die Baumaßnahme zur Verfügung. Ausgestattet mit Plänen, Zeichnungen und Abbildungen können sich alle Besucher ein Bild von dem machen, was innerhalb weniger Monate entstehen wird.

Die Verantwortlichen der Kirchengemeinde und des Pastoralverbunds freuen sich auf möglichst viele Interessierte an diesem Abend.

