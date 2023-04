Garbecks Kirche wird umgebaut: Warum Freude so groß ist

Garbeck/Balve/Paderborn. Die Garbecker Pfarrkirche Heilige Drei Könige wird umgebaut. Warum sich Dechant Schulte darüber ganz besonders freut.

Die Garbecker Pfarrkirche Heilige Drei Könige wird umgebaut. Erzbistum Paderborn und Pastoralverbund Balve-Hönnetal investieren insgesamt eine Million Euro, wie Garbecks geschäftsführender Kirchenvorstand Dieter Bathe der Westfalenpost am Donnerstag sagte. Das ist keineswegs selbstverständlich.

Der Kirchenvorstand hat am Mittwochabend gemeinsam mit Dechant Andreas Schulte und Verwaltungschef Markus Hablowetz getagt. Die Gemeinde soll „zeitnah“ informiert werden. Die Rede ist vom Mai. Ein genauer Termin soll in Kürze festgelegt und mitgeteilt werden.

Welche Umbaumaßnahmen sind in der Garbecker Kirche geplant? Das Gotteshaus wird im Innenbereich neugestaltet. Geplant ist die Verlegung des Altars auf die Höhe der Bänke, wie Markus Hablowetz berichtete. Zudem sei eine Änderung der Ausrichtung der Bänke vorgesehen. Obendrein geht es um den Bau eines kleinen, transparenten Kirchenraums als Werktagskapelle unter der Orgelbühne.

Was ist das Ziel? Klar ist, dass der Umbau keine Sanierungsmaßnahme ist; vielmehr folgt er einem neuen Konzept, um jüngere Gemeindemitglieder besser erreichen zu können. Heilige Drei Könige wird in eine Familienkirche umgewandelt. Sie dient künftig als Schwerpunktkirche im Pastoralverbund. Schon in jüngerer Vergangenheit richteten sich zahlreiche Gottesdienste, Andachten und ähnliche religiöse Angebote an Familien mit Kindern im Vorschul- und Schulalter.

Wann beginnen die Bauarbeiten? Pastoralverbund und Gemeinde peilen einen Start nach dem Garbecker Schützenfest an. Es findet vom 8. bis zum 10. Juli statt.

Wann kann die umgebaute Kirche wieder genutzt werden? Die Beteiligten haben Pfingsten kommenden Jahres im Blick.

Was bedeutet der Umbau für die Gemeinde in der Bauphase? Während der Bauarbeiten kann die Pfarrkirche nicht genutzt werden. Deshalb ist eine Verlegung der Gottesdienste ins nahe Pfarrheim verabredet.

Wer trägt die Kosten? Dafür gibt es einen Schlüssel. Das Erzbistum Paderborn übernimmt rund 80 Prozent. Den Rest trägt die Gemeinde Heilige Drei Könige. Dechant Andreas Schulte sieht den Zuschuss aus Paderborn als Wertschätzung für ein wegweisendes Konzept. Es gebe Sparvorgaben bei Immobilien. Das Konzept sieht laut „domradio.de“ vor, dass in Pfarreien, die ihren Immobilienfläche nicht reduzieren wollen, künftig nur bestandserhaltende und sicherungstechnische Maßnahmen gefördert werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve