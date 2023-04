Garbecks Majestäten fahren per Planwagen nach Höveringhausen

Garbeck. Garbecks ehemalige Majestäten gehen per Planwagen auf Tour. Nicht mal schlechtes Wetter kann ihre gute Laune stoppen.

Garbecks ehemalige Majestäten plus Begleitung haben erstmalig eine gemeinsame Tour unternehmen. Der Spaß am Planwagen-Ausflug war so groß, dass selbst kühles Regenwetter die 60-köpfige Truppe nicht stoppen konnte.

Drei Planwagen vom Schultenhof waren nötig, um den Tross unterzubringen. Familiäre Enge sorgte für die nötige Wärme, um dem widrigen Aprilwetter zu trotzen. „Alle wollten schnell auf den Wagen“, meinte Stephan Honert.

Das Interesse an der Veranstaltung der Garbecker Schützenbruderschaft Heilige Drei Könige war riesengroß. „Es war ja auch das erste Mal“, wie Stephan Honert anmerkte, „dass sich die ehemaligen Königspaare zu einer gemeinsamen Veranstaltung getroffen haben. Natürlich waren auch die Ehepartner eingeladen, und natürlich auch die Lebensgefährten.“

Es war eine insgesamt dreistündige Tour. Ausgangspunkt war – wenig überraschend – die Schützenhalle in Garbeck. „Erst sind wir nach Leveringhausen gefahren, zum Milchviehbetrieb Schweitzer. Wir haben da eine kleine Besichtigung gemacht, von dem Stall, wo alles vollautomatisch abläuft, was auch für die Fütterung gilt.“ Zum Wissenshunger kamen Kuchen und ein paar Schnittchen. Doch Leveringhausen war lediglich eine Zwischenstation. „Von dort aus sind wir weitergefahren zum Dorfgemeinschaftshaus Höveringhausen“, berichtete Stephan Honert. Das Gebäude wird in diesem Jahr zehn. Die Dorfgemeinschaft feiert am 5. August. Geplant ist ein Familientag.

Dönekes machten die Runde. Außerdem zeigten die Garbecker Schützen Filmmaterial von 2008.

„Es war, alles in allem, eine sehr schöne Runde“, fasste Stephan Honert zusammen.

Der älteste König war Franz-Josef Busche. Er amtierte 1971. Die älteste Königin – von der Amstzeit betrachtet – war Christa Severin.

Wer hatte die Idee? Ralf Geuyen hatte an seinem letzten Amtstag als Schützenkönig, 2019, die Idee zu einem Treffen ehemaliger Majestäten. Ralf Geuyen, Frank Severin und Stephan Honert arbeiteten den Plan aus: „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, um uns auszutauschen. Doch dann kam uns das Corona-Virus dazwischen. Aber dieses Jahr haben wir’s durchgeboxt und gemacht.“

