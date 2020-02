Marco Volmer (27) hat Alexander Schulte (41) als Vorsitzender der CDU Garbeck abgelöst. Die Personalie steht für einen kleinen Generationen-Wechsel. Die Ortsunion sendet mit der Wahl eine Botschaft aus: Wir können immer noch jung.

Haben Sie sich um den Job beworben, oder wurden Sie gefragt?

Marco Volmer Alex Schulte hat mich gefragt, ob mir vorstellen könnte, das Amt zu übernehmen. Und das konnte ich.

Sie sitzen seit 2014 im Rat...

...ich habe schon davor in der Jungen Union aktiv mitgearbeitet.

Was hat Sie in die Politik getrieben?

Mein Motiv war: Ich wollte Verantwortung übernehmen, auch die Zukunft mitgestalten. Ich möchte auch gern noch in ein paar Jahrzehnten in Balve leben.

Verantwortung übernehmen: Haben Sie das in Ihrer Familie gelernt?

Ortsmitte Garbeck soll erneuert werden. Foto: mbo / WP

Ich habe das schon früh mitbekommen. Mit 15 habe ich das erste Mal Ferienarbeit gemacht. Ich war immer aktiv, habe mich bemüht, Geld zu verdienen, habe also Verantwortung für mich selbst übernommen. Ich wollte schon früh möglichst auf eigenen Füßen stehen.

Waren Sie in der Schule schon ein Diplomat?

Ich glaube schon. Ich habe immer versucht, einen Konsens zu finden, im Freundeskreis, im Kegelclub, am Stammtisch. Ich versuche, die Leute zusammenzubringen.

Jetzt also Verantwortung in der Politik. Was haben Sie in der Ratsarbeit gelernt?

Politik sieht von außen betrachtet so einfach aus, wenn Entscheidungen in die eine oder andere Richtung gehen. Aber der Apparat, der dahinter steht, ist schon ziemlich komplex. Es ist nicht immer einfach zu verstehen, welche Prozesse hinter Entscheidungen stehen.

Welche Themen sind in Garbeck wichtig?

In Garbeck geht es mir in erster Linie darum, dass wir das Thema Feuerwehr und mit der Ortsmitte geregelt bekommen. Wichtig ist mir auch, dass Garbeck für junge Familien attraktiver gemacht wird, dass wir aktiv werden, um neuen Wohnraum zu schaffen. Junge Leute wollen wir in Garbeck halten, und Familien wollen wir von anderen Städten nach Garbeck holen. Und zwar so, dass sie auch Anschluss finden.

Reicht die Infrastruktur?

Bei Baugebieten haben wir Nachholbedarf.

Wie sieht es mit Kitas und Schule aus?

Garbecks Feuerwehr soll ein neues Gerätehaus erhalten. Foto: Sven Paul / WP

Nachfrage bestimmt das Angebot. Wenn tatsächlich junge Familien kämen, wäre das auch ein Signal an Kindergärten und Schulen. Einerseits wäre deren Standort langfristig gesichert, andererseits müsste man das Angebot erhöhen.

Die politische Landschaft ist im Augenblick in Bewegung. Sehen Sie die absolute Mehrheit der CDU in Balve in Gefahr?

Die CDU leistet in Balve gute Arbeit. Parteipolitische Auseinandersetzungen spielen im Kommunalen eine nicht so große Rolle. Wir lassen die Kirche im Dorf.