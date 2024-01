Garbecks Patronatsfest: Ehrung für Günter Tolle

Garbeck Garbeck hat die Schützenhalle für ein ganz besonderes Fest vorbereitet. Nach der Messe geht‘s um Grünkohl und Geschichte.

Das Garbecker Patronatsfest am 6. Januar ist ein jährliches Highlight für das gesamte Dorf. In diesem Jahr vereint es zwei Besonderheiten. So eröffnet das Fest das Jubiläumsjahr zu Garbecks 850-jährigem Bestehen. Dazu findet es in seiner jetzigen Art zum 50. Mal statt. Das diesjährige Patronatsfest startet aufgrund der Umbauten der Kirche in der Schützenhalle.

Vorbereitungen fürs Patronatsfest in Garbecks Schützenhalle Foto: Antonia Mertens / Balve

Dort hält der Paderborner Weihbischof Josef Holtkotte um 9.30 Uhr ein Pontifikalamt. Er gestaltet die Messe mit allen katholischen Priestern aus dem Pastoralverbund. Der Garbecker Musikverein Amicitia sorgt dabei und auch beim anschließenden Festakt für musikalische Begleitung.

Wir haben besondere Redner eingeladen. Zum Beispiel wird die Ministerin Ina Scharrenbach die Festansprache halten.“ Alexander Schulte, Ortausschuss Garbeck

„Wir haben besondere Redner eingeladen. Zum Beispiel wird die Ministerin Ina Scharrenbach die Festansprache halten“, kündigt der Ortsausschussvorsitzende Alexander Schulte an. Viele Abgeordnete besuchen, neben den Ehrengästen, mit der Auszeichnung der Dorfplakette den Festauftakt. Diese Garbecker möchte Günter Alexander Tolle ehren und auch den verstorbenen Ausgezeichneten gedenken. In einer Ausstellung stellt er die Besitzer einer solchen Ehrenplakette aus. Damit diese, so Tolle, nicht in Vergessenheit geraten.

Lost Place in Garbeck – Günther Tolle erforscht die Geschichte des vergessenen Steinbruchs. Foto: Sven Paul

Und bleiben alle auch zum traditionellen Grünkohlessen? „Ja natürlich“, antworten Schulte und der Ortvorsteher Christoph „Immel“ Haarmann überzeugt. Mit ungefähr 500 Besuchern rechnet Schulte. Die SG Balve/Garbeck bedient mit Grünkohl, Getränken, Kaffee und Kuchen. „Grünkohl ist einfach Tradition“, weiß der Ortsvorsteher.

Für die Verbundenheit mit dem Dorf, so Haarmann, können Jutebeutel, Kalender und Pullover im Garbeck-Design in der Schützenhalle gekauft werden. Und auch die Kronen-Pflanzenstecker, die die Kinder im Garbecker Kindergarten und in der Grundschule gestaltet haben, sollen aus der Schützenhalle in die Gärten der Garbecker kommen. Haarmann: „Vom Dorf fürs Dorf.“

