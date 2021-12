Garbecks Sternsinger: Corona stoppt Haustür-Besuche

Die Gemeinde Heilige 3 Könige hat eine gute, eine schlechte Nachricht. Sternsinger ziehen nicht von Haus zu Haus. Aber es gibt eine Alternative.

Garbeck Die Corona-Pandemie fordert einen weiteren Tribut im kirchlichen Leben im Hönnetal. Denoch macht Not wieder mal erfinderisch.

„Auch im kommenden Januar müssen wir leider wieder auf die Tradition verzichten, unsere zahlreichen Sternsinger von Haus zu Haus zu senden, um den Segen Gottes zu verteilen. 2021 haben wir davon Abstand genommen zum Schutz der älteren Bevölkerung. 2022 wollen wir unsere größtenteils ungeimpften Sternsinger schützen“, erklärte Kirsten Boekholt aus der Gemeinde Heilige Drei Könige in Garbeck. Was tun?

So sieht die Alternative aus

Das Organisationsteam der Garbecker Sternsinger knüpft an Erfahrungen der ersten corona-konformen Aktion in diesem Januar an: Im kommenden Jahr erhält demnach jeder Haushalt eine Spendentüte mit Segensaufkleber. Spardosen stehen in der Kirche und verschiedenen Läden im Dorf, man darf seine Spende auch gerne überweisen.

Kirsten Boekholt: „Wir hoffen auf eine ebenso überwältigende Reaktion, wie letztes Jahr. Zusätzlich laden wir die Familien am 8. Januar zwischen 14 und 16 Uhr in die Garbecker Kirche ein. Dort werden Sternsinger an der Krippe stehen und beten.“ Damit nicht genug: Im Hintergrund wird weihnachtliche Musik spielen, und vor der Kirche gibt es, wie es heißt, „Waffeln to go“, also auf die Hand. Kirsten Boekholt erklärt den Sinn dahinter: „Auf diese Weise haben auch die jüngsten Dorfmitglieder die Chance, unsere Sternsingertradition in abgeänderter Form kennen zu lernen.“

