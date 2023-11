Garbecks Weihnachtsmarkt: Wie sieht neues Mützen-Design aus?

Garbeck Garbecks Weihnachtsmarkt erfindet sich - vom Termin bis zur Mütze. Zudem wird gemeinsam gesungen.

Der Garbecker Weihnachtsmarkt wurde auf einen neuen Termin verlegt. Der TV Sauerlandia feiert mit seinen Gästen immer noch am dritten Adventswochenende, aber in diesem Jahr erstmalig an dem Samstag. Das teilte Vereinsvorsitzender Reiner Priggel mit.

„Am 16. Dezember begrüßen wir unsere Gäste ab 14 Uhr auf dem weihnachtlich geschmückten Vikar-Freiburg-Platz neben der Sparkasse. Der große Lichterbaum, die vielen kleinen Lichter und die glänzenden Kugeln erzeugen zusammen mit dem Duft von Glühwein, Waffeln und Bratwurst einen Weihnachtszauber über den gesamten Platz“, meinte er.

Der TVS verspricht zahlreiche Angebote und Attraktionen. In diesem Jahr ist – neu - ein „Dekoland“-Stand mit vielen schönen und besonderen Deko- und Geschenkartikeln. „Alle hier ausgestellten Artikel sind in wochenlanger Arbeit garantiert in Handarbeit angefertigt worden“, kündigt Reiner Priggel an.

Viele Garbecker Vereine tragen traditionell zum Gelingen des Weihnachtsmarktes bei. Die Damen des Garbecker Frauenchores Cantiamo backen, wie fast in jedem Jahr, die heiß begehrten Reibeplätzchen. Direkt nebenan rührt das Rote Kreuz eine kräftige Erbsensuppe an, und in der nächsten Hütte reichen Damen vom TV Sauerlandia Garbeck Waffeln und Kaffee zum Verzehr. In dieser Hütte werden auch selbstgemachte Weihnachtsplätzchen, Marmeladen und Liköre zum Verkauf angeboten. Beim Familienzentrum Heilige Drei Könige Garbeck können sich Genießer Winterapfel, Kinderpunsch und Crêpes schmecken lassen. Der TVS selbst versorgt Besucher mit Bratwurst und Pommes und, ganz wichtig, mit rotem und weißem Glühwein.

Die jüngeren Gäste sind ab 15 Uhr ins im Gasthaus Syré eingeladen, wo sie unter Anleitung von geübten „Bastelelfen“ kleine weihnachtliche Motive basteln können. Außerdem gibt es an selber Stelle die Gelegenheit für alle Kinder, sich ihre Gesichter nach eigenen Wünschen schminken zu lassen.

In Garbecks Weihnachtsmarkt ist immer Musik drin. Und in diesem Jahr wird sogar gemeinsam gesungen. Foto: Sven Paul

Weitere Highlights auf dem Garbecker Weihnachtsmarkt sind der traditionelle Auftritt des Garbecker Jugendorchesters um 14.30 Uhr und der Auftritt der Egerländer um 17 Uhr. Beide Musikgruppen gehören dem MV „Amicitia Garbeck“ an. Sie stimmen die Gäste musikalisch aufs bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Zwischen diesen beiden Aufführungen formiert sich Garbecks größter gemischter Chor auf dem Weihnachtsmarkt, weil die Sänger des MGV Garbeck alle Anwesenden zum Mitsingen von bekannten Weihnachtsliedern animieren werden. Ähnliches findet zeitgleich in der Balver Höhle statt. Dort laden Schützen und Musikverein Balve ein.

Grüne Mützen erobern Garbeck: Gäste genießen den Weihnachtsmarkt. Foto: Sven Paul

Und was ist der Adventsmode? Reiner Priggel: „Natürlich soll auch in diesem Jahr wieder jeder Kopp auf dem Markt mit einem neuen Nikolausmützen-Modell geschmückt werden.“ Kenner wissen: Jedes Jahr gibt’s ein neues Design.

Reiner Priggel, Vorsitzender des TV Sauerlandia Garbeck, freut sich über großen Andrang. Foto: Sven Paul

