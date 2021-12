Gasalarm: Mehrstündiger Rieseneinsatz in Balve

Die Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem viereinhalbstündigen Einsatz aus. Anlass war ein Gasalarm in der Dreikönigsgasse.

Balve. Gasalarm in der Dreikönigsgasse hat zu einem Rieseneinsatz mehrerer Behörden geführt. Was steckte dahinter?

Gasalarm in Balve: Ein zunächst unbestimmter Gasgeruch in der Balver Innenstadt hat einen riesigen Behörden-Apparat auf Trab gebracht. Mit dabei: 29 Feuerwehrleute aus Balve und Neuenrade, ABC-Trupp inklusive, RWE Gas, Ordnungsamt Hemer, Bürgermeister Hubertus Mühling, Kampfmittelräumdienst Hagen und nicht zuletzt das Landeskriminalamt (LKA) in Düsseldorf. Was war passiert?

Feuerwehr-Vize Oliver Prior fasste den viereinhalbstündigen Einsatz vom Vortag am Mittwochmorgen im Gespräch mit der Westfalenpost zusammen: In der Dreikönigsgasse habe es nach Lösungsmitteln gestunken. Die Stadtwerke maßen die Gaskonzentration in der Luft, wie Prior sagte, nichts Auffälliges. Doch der Geruch sei dennoch weiter wahrnehmbar gewesen.

ABC-Einheit rückt an

Schließlich sei im Keller eines mehr als 200-jährigen, denkmalgeschützten Fachwerkhauses ein kampfmittel-ähnlicher Gegenstand gefunden worden. Die Eigentümer hatten laut Prior ihn beim Hauskauf gewissermaßen übernommen; sie hielten ihn für ein Lkw-Luftfilter. Neuenrades Feuerwehr habe seine ABC-Einheit geschickt. Ein Multitestgerät für organische wie anorganische Stoffe habe keine auffälligen Ergebnisse gezeigt.

Derweil sei der Kampfmittelräumdienst aus Hagen angerückt. Er habe dem LKA mehrere Fotos des Objekts zugeschickt. Die Fachleute in Düsseldorf ordneten das Fundstück als russische Übungsmine ein. Sie habe, wie sich später herausstellte, seit mehr als 30 Jahren im Keller gelegen. Mittlerweile dünste sie Nitroverbindungen aus, die zu Übelkeit führen könnten, wie Prior hinzufügte.

Die Übungsmine befinde sich inzwischen beim Kampfmittelräumdienst. Er entsorge sie.

Polizeisprecher Lorenz Schlotmann sagte am Mittwochmorgen auf Anfrage der Westfalenpost, es sei noch ungeklärt, ob der Besitz der Übungsmine strafbar sei. Fest steht nur: „Von dem Ding ging keine unmittelbare Gefahr aus.“

