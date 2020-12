„Geben-und-Nehmen-Hütte“ bietet Gratis-Geschenke

Balve. Die Balver Werbegemeinschaft hat die Geben-und-Nehmen-Hütte an der Hauptstraße eröffnet. Wer hinter dem sozialen Nachhaltigkeitsprojekt steckt.

Die Balver Werbegemeinschaft hat die „Geben-und-Nehmen-Hütte“ der Hauptstraße eröffnet. Damit setzt sie eine beliebte Adventstradition fort.

Seit Jahren engagiert: Adalbert Allhoff-Cramer und Elisabeth Tillmann Foto: WP

Die Idee dazu hatte einst Helmut Schäfer. Er war damals Kassierer bei der Vorgängerorganisation der Werbegemeinschaft, Gemeinschaft Balver Fachhandel. Das Konzept ist einfach, aber wirkungsvoll: eine Hütte, in der Menschen Dinge, die sie nicht mehr benötigen abgeben können, damit andere Menschen sich daran erfreuen können. „Der Nachhaltigkeitsgedanke, der in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird, rückt in diesem Jahr erstmals auch in die Mitte der Balver Innenstadt“, teilte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Daniel Pütz, mit. Der ursprüngliche Standort in der Bogenstraße wurde zugunsten der besseren Präsenz auf dem am ehemaligen Dransfeldgelände an der Hauptstraße aufgegeben.

Wurstkorb von Jedowski

Besonderer Dank der Werbegemeinschaft geht an Adalbert Allhoff-Cramer, der in den vergangenen Jahren den Standort für die Hütte zur Verfügung gestellt hat. „Als kleines Dankeschön darf er sich über einen Wurstkorb der Firma Jedowski freuen“, fügte Pütz hinzu.

Ums Sortiment der Hütte kümmern sich liebevoll Elisabeth Tillmann und Petra Wick – wie bereits in den vergangenen Jahren. „Bei der Gestaltung der Hütte waren in diesem Jahr Erol Sevim und Martin und Daniel Bunsemeyer besonders engagiert“, hob Pütz hervor.

Balves Ortsvorsteher Matthias Streiter ist am Samstagnachmittag als Nikolaus in der Innenstadt unterwegs – unter anderem zur Geben-und-Nehmen-Hütte. Foto: Alexander Lück / WP

ie Betreiber bitten darum, davon abzusehen, gefährliche Gegenstände wie beispielsweise Messer in der Hütte zu deponieren. Außerdem weist Pütz darauf hin, dass rund um die Geben-und-Nehmen-Hütte die AHA-Regeln einzuhalten sind: Abstand, Hygiene, Alltagsamaske. „Besonders erfreulich für den Vorstand der Werbegemeinschaft war, dass St. Nikolaus, das große Vorbild aller Geber in diesem Jahr ebenfalls bei der Eröffnung anwesend war. Sicherlich nicht der schlechteste Startschuss für ein besonders adventliches Angebot“, merkte Pütz an. Dieses Jahr steckte Ortsvorsteher Matthias Streiter im Kostüm des mildtätigen Bischofs.

Die Hütte ist täglich bis in die Abendstunden für jedermann geöffnet.