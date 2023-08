LBS Gebrauchthäuser: So viel kostet Einfamilienhaus in Balve

Balve. Die LBS hat eine gute Nachricht für Käufer von Gebrauchtimmobilie. Ein Experte hat den Balver Markt analysiert.

Die Angebotspreise für gebrauchte Einfamilienhäuser in Balve sind im ersten Halbjahr 2023 konstant geblieben. Das sagt LBS-Gebietsleiter Christian Schneider. In Südwestfalen seien die Preise für gebrauchte Wohnimmobilien über alle Objektarten binnen Jahresfrist um zwei Prozent günstiger geworden. Schneider hat die Empirica Preisdatenbank für Balve ausgewertet, die alle Zeitungs- und Onlineanzeigen berücksichtigt. Kosten für ein gebrauchtes Einfamilienhaus in Balve im ersten Halbjahr ’23: 329.500 Euro.

