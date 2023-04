Gefahr lauert auf Asphalt: Polizei klärt Biker auf

Volkringhausen. Saison-Auftakt im Hönnetal: Die Polizei klärt Biker auf. Warum Übungen des DRK noch mehr Eindruck machen.

Aufklärung und Erste Hilfe-Auffrischung zum Start in die Motorradsaison: Das wechselhafte Wetter lockte am Sonntag vergleichsweise wenige Biker ins Hönnetal und damit auch zur Polizeiaufklärung in Volkringhausen. „Erstmal sind alle froh, dass sie nichts falsch gemacht haben, geblitzt worden sind oder ähnliches“, sagt Polizeibeamter Uwe Düchting augenzwinkernd.

Er und seine Kollegen winkten mittags in Volkringhausens Dorfmitte etliche Motorradfahrer von der Bundesstraße. Die Erleichterung war manchen Bikern anzusehen, nachdem das Visier hochgeklappt war und die Polizisten ihre Gespräche im betont lockeren Ton begannen. Diese Kontrollen und Aufklärungsgespräche zu Beginn von warmer Jahreszeit und damit auch Zweiradsaison haben schon Tradition im Märkischen Kreis, besonders in Volkringhausen.

Der Standort war nicht zufällig gewählt, denn an schönen Wochenendtagen zieht es gerade im Hönnetal viele Biker ins Hochsauerland und speziell zum Sorpesee.

Die Osterzeit gilt als Saisonauftakt. Bei gutem Wetter reihen sich gerade an Wochenenden und Feiertagen in der Region Motorräder wie an der Perlenkette. Diesmal also waren’s weniger Kradfahrer als gewohnt.

Gelohnt hat sich die Prävention der Polizei dennoch. Einzeln oder in kleinen Gruppen hielten die Biker an der Station, ungefähr 30 nach den ersten Stunden des Einsatzes, sprachen mit den Beamten über häufige Unfallursachen, die richtige Ausrüstung oder allgemein über das richtige Bewusstsein für diese Fahrten.

Gefühl für Gefahren

Polizist Uwe Düchting ist selbst begeisterter Motorradfahrer, wie er erzählt, liebt das Gefühl der Freiheit und das Erlebnis der Landschaft auf zwei Rädern. So kann er anderen Fahrern umso besser und kompetenter ein Gefühl für Herausforderungen und Gefahren nahebringen. Gerade jetzt zum Start in die warme Jahreszeit, wo viele das Zweirad das erste Mal nach dem Winter wieder aus der Garage holen. Da müsse man sich, so erklärt Uwe Düchting, Körpergefühl und -beherrschung auf der schweren Maschine erst langsam wieder erarbeiten, auch das Gefühl für die gefahrenen Straßen. Da hat vielleicht eine Strecke, die man vermeintlich mit geschlossenen Augen fährt, über die kalte Jahreszeit ein neues Schlagloch bekommen. Auf zwei Rädern wirke sich derlei viel heftiger aus als auf vier. „Viele Fahrer aus dem Ruhrgebiet unterschätzen auch unsere Sauerländer Gebirgskurven“, berichtet Christof Hüls, Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis.

Ein Thema immer wieder: die Ausrüstung. Schon ein paar Schrammen am Helm können Auswirkungen auf sein Verhalten im Fall des Falles haben. Und einen der kontrollierten Fahrer, der mit Jeans und Halbschuhen unterwegs war, wies man darauf hin, wie gefährlich dass bei einem Sturz sein könne. „Auf dem Motorrad ist man sowieso immer der Schwächere“, weiß Uwe Düchting, darüber müsse man sich im Verkehr zusammen mit Pkws oder Lkws immer bewusst sein.

Alle angehaltenen Biker zeigten Verständnis für die Kontroll- und Aufklärungsaktion. Aber: „Präventionsarbeit ist schwer messbar“, sagt Uwe Düchting. „Wir hoffen, dass wir bei vielen mit unseren Schilderungen ankommen.“

Zum ersten Mal war dabei auch das Rote Kreuz aus Balve mit von der Partei. In ihrem Pavillon neben den Polizeibeamten konnte man quasi am lebenden Objekt, genauer an Julian Krämer, üben, wie man den Helm eines verunfallten Fahrers entfernt. Allen angehaltenen Bikern wurde angeboten, diese kurze Erste Hilfe-Auffrischung speziell für Zweiräder zu absolvieren. Gut die Hälfte nahm das gerne an. Julian Krämer dazu, warum es wichtig ist, den Helm bei einem Unfall abzunehmen: „Man stirbt zunächst mal eher nicht an den Kopfverletzungen, sondern erstickt.“ Angst vor Fehlern müsse niemand haben: „Am schlimmsten ist es, nichts zu tun.“ Und danach: falls vorhanden, dem Unfallopfer die Brille abnehmen, den Nacken stabilisieren und dann den Helm möglichst schonend abnehmen.

E-Biker bereiten Kummer

„Die regulären Kontrollen des Motorradverkehrs auf Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Lärmbelästigungen gehen natürlich auch weiter“, berichtet Polizei-Pressesprecher Christof Hüls. Besonders sensibilisiert sei die Polizei dadurch, dass es im vergangenen Jahr im Kreisgebiet fünf tödlich verunglückte Bikern gegeben habe, bei lediglich einem im Jahr davor.

Der Polizei macht übrigens auch eine weitere Biker-Gruppe Sorgen: die E-Biker. Seit Corona sind immer mehr Radler Akku-Unterstützung unterwegs. Das spiegelt sich leider auch in den Unfallzahlen.

