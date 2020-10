Geflüchtete in Balve: Diese Bilanz zieht Jörg Esser

Balve. Sozialpädagoge Jörg Esser hat Geflüchtete seit 2015 begleitet. Jetzt geht er in den Ruhestand. Warum das Bündnis für Flüchtlinge so wichtig ist.

Jörg Esser blickt zurück. In Kürze beendet Sozialpädagoge sein Berufsleben. Der gebürtige Wittgensteiner ist 65. Als er vor fünf Jahren nach Balve kam, kamen auch Geflüchtete, sie kamen in so großer Zahl, dass Stadt- und Kreisverwaltung von der Last der Arbeit beinahe erdrückt worden wären. Allein die Suche nach Unterkünften brachte die Stadt an den Rand des Machbaren. „Wir schaffen das“, behauptete Bundeskanzlerin Angela Merkel damals. Für Balve kann Jörg Esser sagen: Das stimmt. Er war zwar Einzelkämpfer. Doch allein war er nicht. Die Situation wurde gerettet vom damals gegründeten Bündnis für Flüchtlinge.

Sozialpädagoge Jörg Esser (links) und Rathaus-Vize Michael Bathe: Vor fünf Jahre trat er in Balve, um Geflüchtete auf ihrem Weg in die deutsche Gesellschaft zu begleiten. Foto: Richard Elmerhaus/WP

„Ich trage für 250 Menschen die Verantwortung“, stellt Jörg Esser fest, und es werden nicht weniger. „Ich könnte das alleine gar nicht.“

Birgit Schäfer und Engelbert Falke haben damals erkannt, dass die Neuankömmlinge Hilfe brauchten – schnelle, unbürokratische und vor allem auch persönliche Hilfe. das Bündnis für Flüchtlinge ist gesellschaftlich breit aufgestellt. Für die Hilfe gab es keine Vorgaben. Sie folgten später. Die Stadt Balve hat erst 2018 ein Konzept vorgelegt. Andernorts dauerte es oft noch länger.

Deutsch ist Schlüssel zu Integration

Haus- und Familienpatenschaften entstanden. „Wir haben schnell gemerkt“, erinnert sich Engelbert Falke, „dass sie, wenn sie sich wirklich integrieren wollen, Sprache die erste Voraussetzung ist.“ Ruheständler improvisierten Deutsch-Unterricht, eine Stunde pro Woche. „Das war natürlich Käse“, sagt Engelbert Falke selbstkritisch, „die Leute konnten anschließend nur ,Guten Tag’ sagen.“ Langenholthausens ehemaliger Grundschulleiter benennt auch den Grund für das Scheitern des gut gemeinten Systems: „Das Angebot war eigentlich zu wenig. Der Staat hätte damals sagen sollen: Die Leute müssen erst mal Deutsch lernen, bevor sie hier überhaupt irgendetwas machen können.“ Das sei schon bei Zuwanderern aus Südeuropa versäumt worden. Birgit Schäfer: „Die Geflüchteten konnten erst in Deutsch-Kurse gehen, wenn ihr Asyl-Antrag durch war. Das dauerte manchmal ein Jahr und länger.“ Die Zugewanderten wurden oft nur versorgt.

Ohne finanzielle Unterstützung hätte die Arbeit für Geflüchtete nicht gestemmt werden können. Spende der Eisenbahnfreunde an Flüchtlingshilfe Balve: Birgit Schäfer, Burkhard Wendel (Mitte) und Engelbert Falke Foto: WP

Inzwischen sind Deutsch- und Integrationskurse längst professionalisiert. In Balve zeichnet der Jugendmigrationsdienst verantwortlich – und der Verein Integrative Sozialarbeit Iserlohn, kurz ISI. Die Kurse, betont Esser, stehen denjenigen offen, die entweder anerkannte Flüchtlinge sind oder zumindest Bleiberecht besitzen. Birgit Schäfer fügt hinzu, dass das Erzbistum Paderborn zudem Deutsch-Kurse für Menschen mit laufendem Asylverfahren angeboten habe. Auch die VHS engagiere sich.

Doch die Teilnahme an den Kursen erforderte mehr als Lernbereitschaft – sie setzte Mobilität voraus. „Wer sich angemeldet hatte“, weiß Engelbert Falke, „musste nach Menden, musste nach Iserlohn. Das war eine große Schwierigkeit – vor allem für Frauen mit kleinen Kindern. Deshalb waren wir stolz, dass wir eine Kinderbetreuung hatten.“ Esser und das Bündnis organisierten 2017 im Schulzentrum erstmalig eine Kinderbetreuung – „damals mit unserer Bufdina“, wie Jörg Esser die junge Frau im Bundesfreiwilligendienst nennt. Die Bürgerstiftung half mit Geld. Birgit Schäfer wünscht sich, dass die Politik nicht nur in Balve, sondern auch andernorts Kinderbetreuung für geflüchtete Frauen organisiert – mit dem Ziel, sie zur Teilnahme an Integrationskursen zu verpflichten.

Jörg Esser hat in Balve Geflüchtete begleitet, zum Gericht, zum Arzt, zu Behörden. Jörg Esser: „Da ist man oft nicht nur als Fahrer gefragt, sondern auch als Tröster.“

Seine Bilanz fällt trotz allem positiv aus: „Wir haben einen hohen sozialen Frieden hier. Wir haben relativ wenig Gewalt. Wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil an Beschäftigten. Wir haben eine sehr hohe Bildungsbereitschaft. Und wir haben so gut wie keine Ablehnung hier.“

Jörg Esser zieht bald zu seiner Partnerin in Polen. Dort will er sich integrieren. Polnisch kann er schon.