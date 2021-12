KRIMINALITÄT Geldbörse von alter Dame gestohlen: Wer macht denn so was?

Balve. Es geschah am Freitagvormittag: Eine Balverin (78) ist vor einem Supermarkt bestohlen worden. Der Täter benutzte den Rempel-Trick.

Wer macht denn so was? Am Freitag, 17. Dezember, gegen 10.05 Uhr, ist eine 78-jährige Balverin Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach dem Einkauf bei einem Discounter an der Hönnetalstraße verstaute sie demnach ihre Geldbörse in der Handtasche. Kurz darauf wurde die Geschädigte vom unbekannten Täter angerempelt. Erst danach bemerkte die ältere Dame den Diebstahl der Geldbörse samt Inhalt, da war der Unbekannte aber auch schon aus dem Sichtfeld verschwunden.

Die Polizei sucht Zeugen (Telefon 02373-9099-0).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve