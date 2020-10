Geldbörse von Balverin offenbar gestohlen

Balve. Ein Samstageinkauf nahm für eine Balver kein gutes Ende. Was der 58-Jährigen bei einem Discounter passiert ist.

Eine Balverin (58) ist am Samstag nach dem Einkaufen in einem Discounter an der Hönnetalstraße offenbar bestohlen worden. Sie hatte laut Polizei ihre Handtasche samt Börse vorn in den Einkaufswagen gestellt. Gegen 14 Uhr zückte sie die Geldbörse an der Kasse, um zu zahlen. Am Auto stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Nachforschungen blieben vergeblich. Die Börse war weg.