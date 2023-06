Geldbörsen-Klau: Und wieder traf es eine alte Dame

Balve. Schon wieder! Die Polizei vermeldet erneut einen Geldbörsen-Klau. Wieder traf es eine alte Dame. Was tun?

Eine 80-jährige Neuenraderin ist am Dienstag beim Einkaufen in einem Discounter in der Hönnetalstraße bestohlen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Während des Einkaufs zwischen 10 und 10.15 Uhr verwahrte demnach sie ihre Geldbörse in einer Umhängetasche. An der Kasse suchte sie jedoch vergeblich nach dem Portemonnaie. Sie hatte im Geschäft keine verdächtigen Beobachtungen gemacht.





Die Polizei warnt weiter vor den Taschendieben, die sich seit einiger Zeit vermehrt in Discountern aufhalten und nach den meist älteren Opfern Ausschau halten. Deshalb sollten Wertsachen möglichst dicht am Körper getragen werden - zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln.

