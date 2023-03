Gemischter Chor „Belcanto vocalis“: Darum braucht er Bässe

Der gemischte Chor „Belcanto vocalis“ braucht mehr Tieftöner. So wirbt er um jede Stimme.

Mellen Der gemischte Chor „Belcanto vocalis“ freut sich über ein paar neue Stimmen. Das momentan achtköpfige Vokalensemble „Belcanto vocalis“ hat zurzeit ein paar freie Plätze im Bass. Wer Lust und Freude am gemeinsamen Singen mit einer Gruppe liebenswerter Menschen hat und seine eigene Stimme ausprobieren und entwickeln möchte, ist beim Chor richtig. „Wir singen immer mit Herz und meistens A-cappella-Gesänge (ohne Klavierbegleitung, Red.). Unser Repertoire umfasst vierstimmige Chorsätze querbeet, aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Einmal im Jahr führen wir meistens ein eigenes A-cappella-Konzert auf, können aber zusätzlich auch gerne zur musikalischen Untermalung für Veranstaltungen gebucht werden“, heißt es. Die Proben finden jeden Sonntag von 20 bis 22 Uhr in der Lukaskirche in Sundern, Hauptstraße 149, statt. Musikalische Kenntnisse und Chorerfahrung sind nicht erforderlich, aber eine zuverlässige Probenteilnahme ist erwünscht. „Da wir momentan mit einem neuen Programm beginnen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einsteigen“, heißt es weiter. Mehr Infos unter www.gabirohe.de unter „Belcanto vocalis“; Chorleiterin Gabi Rohe (gabirohe@hotmail.de, 02933-2421oder 02933-9228525).

