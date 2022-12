Gerettet! Sternsingen in Balve geht weiter

Sternsingen in Balve gerettet: Rund 30 Kinder finden sich am Silvestertag im Balver Pfarrheim ein.

Balve. Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen und sein Team waren mehr als erleichtert. Balves Sternsingen geht weiter. Was ist passiert?

Die über 100 Jahre alte Tradition des Dreikönigssingens in Balve stand bis vor kurzem in diesem Jahr vor dem Aus. Beim ersten Vorbereitungstreffen Anfang Dezember im neuen Pfarrheim fanden sich gerade mal neun Kinder ein, obwohl sowohl in der Presse als auch in den verschiedenen Gruppen der Kommunionkinder und Firmlingen intensiv für eine aktive Teilnahme geworben wurde. Am Silvestertag indes erlebten Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen und sein Team ein kleines Wunder.

„Die Sternsinger-Aktion steht und fällt mit der Unterstützung der Eltern“, so Ludger Terbrüggen damals. Umso mehr freut sich Ludger Terbrüggen mit Dechant Andreas Schulte, dass sich beim Treffen am Silvester-Tag rund 30 Kinder im Pfarrheim eingefunden haben, um diese Tradition in Balve weiterzuführen.„Ich bin sehr zufrieden, dass sich jetzt doch schlussendlich hier heute so viele Kinder eingefunden haben. Wider Erwarten haben wir jetzt doch eine tolle Resonanz. Bei einem Blick in den Raum sehe ich jetzt viele Kinder, sodass wir auch in diesem Jahr unsere Sternsinger-Aktion erfolgreich durchführen können. Es wäre sehr schade gewesen, wenn wir die Sternsinger-Aktion in diesem Jahr abgesagt hätten“, erklärte Ludger Terbrüggen. Andernfalls wären nicht nur Spendengelder für Kinderhilfsprojekte ausgefallen. Vielmehr wäre eine lange Tradition schlicht gestorben. Warum haben vor Weihnachten so wenige Kinder Interesse gezeigt?

Das erklärte sich Terbrüggen mit der frühen und starken Grippewelle im Dezember. „Nachdem wir mit Corona durch wahren, hat die Grippe viele Kinder erreicht. Das war wohl mit ein Grund der zuletzt schwachen Resonanz auf unsere Aufrufe.“ Auch Dechant Andreas Schulte zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Versammlung: „Ich kann mich einfach nur bei den Eltern der Kinder bedanken, weil ohne diese funktioniert das Ganze nicht. Gerade die Eltern unterstützen viel bei dieser Aktion und müssen auch ihre Kinder motivieren, hier mitzumachen. Ich bin dankbar dafür und freue mich, dass auf diese Art und Weise eine gute Aktion weiter aufrecht erhalten werden kann. Damit kann diese Tradition auch in diesem Jahr in Balve weiterleben.“

Die Sternsinger ziehen am Samstag, 7. Januar, durchs Stadtgebiet. Nach drei Corona geprägten Jahren darf das Organisationsteam um Pastor Christian Naton die Sternsinger-Gruppen wieder in traditioneller Weise von Haus zu Hause entsenden.

In Balves Geschäften, Apotheken und Geldinstituten sowie in der Kirche sind bereits kleine Boxen aufgestellt, in die man seinen Besuchswunsch für die Sternsinger einwerfen kann. Die Anmeldung unter Angabe von Name, Straße und Hausnummer ist Voraussetzung, dass die Sternsinger zu Besuch kommen. Selbstverständlich kann man seinen Besuchswunsch auch per E-mail anmelden unter: st.blasius@pv-balve-hoennetal.de.

2022 konnte mit über 4.800 Euro eines der besten Spendenergebnisse seit langem erzielt werden. Das Geld kommt ausschließlich Kinderhilfsprojekten weltweit zugute.

