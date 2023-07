German Kult Rock: Axxis zerlegt Balver Höhle

Die Dortmunder Hardrock-Band Axxis gilt als Legende in der Szene.

Balve. Bald ist es endlich wieder so weit. Das weit über die Grenzen der Region bekannte German Kultrock Festival lockt auch in diesem Jahr wieder Musikfreunde aus der ganzen Republik nach Balve.

Rock ´n´Roll und gute Freunde. Die Fan-Gemeinde liebt das Festival in Balve. Foto: Sven Paul / WP

Neben vielen bekannten Bands der Szene hat das Veranstaltungsteam um Guido Simm und Klaus Walz mit der deutschen Hardrock-Ikone Axxis eine Band im Boot, welche schon weltweit ihr Können unter Beweis gestellt hat. Als Erkennungszeichen der Band gilt unter anderem die markante, hohe Stimme von Sänger Bernhard Weiß. Die Band nahm im Laufe der Zeit Elemente des Powermetal in ihr Repertoire auf und war schon mit Größen wie Judas Priest und Helloween zusammen auf Tour.

„Den Auftritt von Axxis in Balve kann man schon fast als Heimspiel bezeichnen“, erklärt Guido Simm im Gespräch mit der Westfalenpost. „Die Band stammt aus Dortmund, was ja für Balve fast um die Ecke ist. Wir sind stolz auch in diesem Jahr auf unserem Festival eine Band im Boot zu haben, welche internationalen Ruf besitzt.“

Schon in der Vergangenheit haben es die Veranstalter immer geschafft, international erfolgreiche Musiker in den Balver Felsendom zu locken. „Wir hatten schon einige große Musiker hier. Ich erinnere mich immer noch gerne an Uli Jon Roth zurück, der als einer der Gründer der Weltstars Scorpions, bei uns war und für einen tollen Abend gesorgt hat.“

Akkord-Arbeit in der Balver Höhle Foto: Sven Paul / WP

Noch gibt es Tickets für dieses Konzerterlebnis der Extraklasse. „Wir haben immer ein paar Kartenrückläufer“, erklärt Simm. „Bei unseren Freunden vom Balver Festspielverein gibt es noch ein paar Karten. Es hat also noch jeder eine Chance, sich eine bei dem Verein welche zu kaufen und mit uns allen die Höhle in eine tolle Konzertarena zu verwandeln. Fans von unseren Hardtickets, die auch gerne gesammelt werden können auch aufatmen. Wir haben noch ein paar von diesen begehrten Karten auf unserer eigenen Website zum Verkauf. Hier sollte man aber schnell sein. Diese Tickets sind sehr begehrt und meist sehr schnell an den Musikfan gebracht.“

Bereits jetzt im vollen Gange, sind die Planungen für das Festival 2024. „Wir haben jetzt die ersten Bands gebucht und schon das Line-Up für nächstes Jahr aufgestellt. Auch hier wird es wieder tolle Bands für unsere Besucher geben. Im Gegensatz zu vielen anderen Festivals sind wir im nächsten Jahr in der Lage, die Karten ohne Verteuerung anzubieten. Wir haben die letzten Jahre gut mit unseren Einnahmen gehaushaltet und verkaufen die Karten wie auch in diesem Jahr für den alten Preis. Wir möchten damit unsrer treuen Fans etwas zurückgeben und ihnen für ihre Treue danken. Wir haben ganze Gruppen von Fans, die seit dem ersten Festival jedes Jahr nach Balve anreisen und hier auch ein paar schöne Tage verbringen. Das ist wie ein Familientreffen. Es wird auf dem Zeltplatz schon am Tag vor dem Festival viel gefeiert und gelacht. Das ist immer eine ganz besondere Stimmung.“

Rock ´n´Roll und gute Freunde: Guido Simm und sein Team in der Höhle Foto: Sven Paul / WP

Dank für Unterstützung in Balve

Auch lobend findet Simm die Zusammenarbeit mit der Stadt Balve und dem Balver Schützenverein. „Die sind immer sehr hilfsbereit und unterstützen uns da, wo es geht. Die Stadt Balve ist als ein zuverlässiger Ansprechpartner immer für uns da. Aber auch der Schützenverein ist uns immer sehr entgegenkommend. Wir pflegen seit Jahren ein sehr gutes Verhältnis mit einer perfekten, freundschaftlichen Zusammenarbeit. Und natürlich muss ich auch an diese Stelle den Festspielverein erwähnen, der nicht nur die Bewirtung unsere Gäste übernimmt, sondern sich auch um den Parkplatz und das ganze drumherum kümmert. Ohne diese Hilfe dieser ganzen Institutionen wäre es gar nicht möglich, so ein Festival zu veranstalten.“ Kurzum: „Wenn wir mit unserem Trupp nach Balve kommen, ist das immer ein Wiedersehen von vielen Freunden, die uns immer gerne willkommen in dieser Stadt heißen.“

SERVICE

Das Festival findet am 12. August bereits zum 12. Mal in Balves Felsenarena statt. Der Einlass startet um 16 Uhr. Beginn der Veranstaltung ist pünktlich um 16:45 Uhr. Mit der Verpflichtung der Gruppe Axxis kehrt eine Gruppe mit hohem Star-Potenzial in die Höhle ein.

Fehlen dürfen auch nicht die Musiker der Kultgruppe Jane, die an diesem Abend zusammen sich die Bühne mit Velvet Viper, Blackberries und den Spacelords teilen. In den Umbaupausen der Hauptbühne treten im rechten Höhlenarm die Musiker von Zen Trip auf.

