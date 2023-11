Goldbäckerei: 2 markante Balverinnen verabschiedet

Balve/Amecke Arbeitsjubiläen bei Grote. Im „Heimathafen“ werden zwei Damen gewürdigt, die bestens bekannt sind.

Wenn es bei den Goldbäckern Charly und Carl Grote im Unternehmen einen Grund zum Feiern gibt, ist immer auch ein Familientreffen. Und so trafen sich 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Langenholthausener Familienunternehmens in „Heimathafen“ in Amecke, um dort in einer geselligen Runde bei Kaffee und frischen Brötchen ihre Arbeitsjubiläen zu feiern.

Arbeitsjubilare feiern im „Heimathafen“: Ein kräftiges Frühstück gehört dazu. Foto: Sven Paul

Mit unter den Geehrten war auch die – nun ja - frischgebackene Rentnerin Rita Klüppel, deren Gesicht vielen Menschen in Balve bekannt ist. „Rita war die gute Seele in unserer Filiale im Balver Markant. Seit der Eröffnung am 1. April 1988 war die dort beschäftigt und zuletzt die Filialleiterin dort. Sie war ganze 35 Jahre ein Teil unserer Familie und ist jetzt in ihrem verdienten Ruhestand“, so die beiden Goldbäcker.

„Ich hatte eine schöne Zeit dort in der Filiale. Ich schaue mit vielen schönen und guten Erinnerungen auf meine Zeit dort zurück. Jetzt genieße ich aber meinen Ruhestand“, so die ehemalige Bäckereifachverkäuferin.

Auch im Markant seit 35 Jahren dabei ist Wilma Cordes - ebenfalls seit der ersten Stunde dabei, ist sie auch aus dem Mini-Supermarkt am Drostenplatz nicht mehr wegzudenken.

