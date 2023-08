Goldbäckerei Grote: Azubis schmeckt Berufsstart

Langenholthausen. Ausbildungsstart in der Goldbäckerei Grote. So nimmt das Unternehmen in Langenholthausen die Zukunft des Handwerks in Angriff.

Der Kampf gegen den Fachkräftemangel – er fängt mit der Ausbildung an. Die Goldbäcker Charly und Carl Grote nehmen die Herausforderung an. Zehn neue Azubis haben im Betrieb angefangen.

Vielen von ihnen war bereits im Vorfeld bewusst, dass die Ausbildung beim Langenholthausener Goldbäcker genau die richtige Wahl für sie war. Die Ausbildung in dem Unternahmen gilt als erstklassig. Die Bäckerei investiert viel in die Ausbildung. Ganze 23 Mitarbeiter werden im Herbst ihren Ausbilderschein machen, um auch in Zukunft eine qualifizierte Ausbildung abzusichern.

Vom Studium in die Gastronomie

In diesem Jahr wartet die Bäckerei mit einer großen und bunten Vielfalt an Azubis auf. Jeder von ihnen bringt seine eigene kleine Geschichte mit, was ihn oder sie dazu bewogen hat, diesen Schritt zu gehen. So ist zum Beispiel die Beckumerin Vanessa Frohen eine der Kandidatinnen, die sich für eine Ausbildung zur Fachkraft für das Gastgewerbe entschieden hat. „ Ich mache meine praktische Ausbildung jetzt im ,Heimathafen’ in Amecke“, erzählt die 21-jährige Beckumerin. „Eigentlich hatte ich vorgehabt, Bauingenieurin zu werden und habe sogar zwei Semester schon in diesem Bereich studiert. Ich habe aber ziemlich schnell für mich festgestellt, dass diese Arbeit im Büro nicht meinen Vorstellungen entspricht und mich dazu entschlossen, etwas anderes zu machen. Ich habe bei der Bäckerei Grote schon als Aushilfe in Beckum gearbeitet und bin seit Anfang Januar schon im ,Heimathafen’ tätig.“

Auch die Balverin Franziska Fries hat eine spannende Geschichte zu erzählen: „Ich habe schon eine Ausbildung als Erzieherin gemacht und im Langenholthausener Kindergarten gearbeitet. Dort haben wir einmal zusammen mit den Kindern eine Führung durch die Backstube von Grote gemacht, und ich fand das alles so spannend, dass ich mich dazu entschlossen habe, hier eine weitere Ausbildung zu machen. Es ist ein handwerklicher Beruf, der mich sehr gereizt hat.“

Was immer wieder im Gespräch mit den Fachkräften der Zukunft auffällt, ist, dass viele bereits im Vorfeld ein Praktikum in einer der Filialen gemacht haben.

„Es kommt immer wieder vor, dass man das ein oder andere Gesicht hier bei den Azubis wiedersieht, welche bereits bei und ein Praktikum gemacht haben oder als Aushilfe in einer der Filialen gearbeitet hat“, erzählen die beiden Ausbilderinnen Adelgunde Buchgeister und Julia Thunecke.

Begrüßt wurden in der Unternehmenszentrale die zehn neuen Azubis nicht nur von den Firmenchefs Charly und Carl Grote, sondern auch von der ehemaligen Auszubildenden Christina Weiß, welche im Januar ihre Ausbildung im Konditorhandwerk beendetet und nun den neuen Auszubildenden mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. „Sie hat als einer der besten Konditorinnen abgeschnitten. Sie ist ein Beweis dafür, dass man es schaffen kann. Sie wird euch nicht nur jetzt mit Rat und Tat unterstützen, sondern ist auch bei uns im Betrieb jetzt eine wichtige Mitarbeiterin, die jetzt neben ihrer Arbeit in der Konditorei auch im Büro arbeiten wird und sich dort um die Verwaltung der ganzen Rezepte kümmern wird.“

Unterstützung mit Rat und Tat

Überhaupt ist es laut Carl Grote in dem Unternehmen sehr wichtig, allen Auszubildenden immer unterstützend zur Seite zu stehen. „Wir werden euch immer begleiten.“ Dem kann auch Senior-Chef Charly Grote nur hinzufügen, dass man es immer wieder sehe, wie gut ihre Azubis in den Prüfungen abschneiden: „Wir haben das Ganze hier sehr gut organisiert. Den Erfolg unserer Bemühungen, euch allen hier einen guten Start in das Berufsleben zu ermöglichen, erkennt man oft daran, dass unsere Azubis mit zu den besten im gesamten Kreis gehören. Viele von ihnen machen wirklich eine gute Prüfung. Wir sind stolz, dass wir einen Teil dazu beitragen können. Jeder ist aber erst einmal für sich selber verantwortlich. Wir können nur helfen und unterstützen, aber jeder muss selber lernen uns sich was beibringen. Wir sorgen aber immer dafür, dass jeder von ihnen bei uns einen guten Abschluss bekommt. Und das seit Jahren mit großem Erfolg.“

