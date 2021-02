Goldbäckerei öffnet Café in Iserlohn

Langenholthausen/Iserlohn. Corona, na und? Carl Grote eröffnet am Dienstag ein Themen-Café in Iserlohns bester Lage. Was hat er vor?

Trotz Corona-Lockdowns eröffnet Bäckerfamilie Grote aus Langenholthausen am Dienstag, 9. Februar, 6 Uhr, die „Alte Hauderei“ an der Mendener Straße in Iserlohn – sogar drei Wochen vor dem ursprünglich geplanten Startdatum. „Das passt ja optimal“, freut sich die Unternehmerin Fritzi Bimberg-Nolte. „Denn mein Vater, Fritz Nolte, unser Firmengründer, hätte am 7. Februar seinen 127. Geburtstag gefeiert.“ Sie selbst war genau dort, wo die Goldbäckerei nun in Iserlohn aktiv wird, vor fast 90 Jahren geboren worden. Die ersten Kunden des neuen Themen-Cafés im Fritz-Nolte-Haus werden vom 9. bis zum 12. Februar mit „Grötchen“ und Broten zum halben Preis begrüßt.

