Goldener Meisterbrief für die Wilmes-Zwillinge

Balve/Menden. Ein kleiner Junge sitzt auf der Werkbank seines Vaters, in seinen Händen einen Holzklotz. Hinter ihm die Pläne, links und rechts neben ihm zwei Werkstücke, die größer sind als er. Uwe Wilmes ist sein Name. Heute ist er 54 Jahre alt, die Szene aus seiner Kindheit festgehalten im Fotoalbum seines Vaters. Heute ist es aber nicht dieses, was im Fokus steht. Es ist die Übergabe der Goldenen Meisterbriefe an die zwei 79-jährigen Handwerkerzwillinge Adolf und Wilhelm Wilmes. Der eine Mendener, der andere Balver, und beide jahrelang Modellbauer mit Leib und Seele.

Überreicht werden die Meisterbriefe im Coronajahr durch Adolfs Sohn Uwe, Wilhelms Sohn Dirk und den dritten Geschäftsführer Maik Euler — aber als Überraschung. Über 100 Jahre ist die Firma Modellbau Brüggemann, in der heute die Übergabe stattfindet, alt.

„Willi Wilmes hat hier, als Brüggemann verstarb, die Mitarbeiter übernommen, und weitergemacht“, erzählt Maik Euler aus der Firmengeschichte. 2011 übernahm Sohn Dirk seinen Firmenanteil, „und 2016, als sein Geschäftspartner Thomas Höppe schwer erkrankt war, teilten Uwe und ich uns die zweiten 50 Prozent.“ Das Familiäre im Betrieb ist noch immer erhalten, „wir sind ein kleiner Betrieb ohne Stinkstiefel“, sagt Euler und lacht.

Eine große Feier, sowohl die offizielle in Dortmund, als auch eine Mitarbeiterfeier, kann es nicht geben. Man hat das Beste daraus gemacht. „Die Briefe haben wir uns zuschicken lassen“, erklärt Uwe Wilmes.

Sekt im kleinen Kreis der Familie

Eingeladen ist die Familie, es gibt ein Gläschen Sekt, „und die Beiden wissen ja noch gar nichts!“, freuen sich die Geschäftsführer. Schick gemacht haben sie sich, aber dass sie sich in der vertrauten Umgebung der Werkstatt trotzdem auf keinen Fall unwohl fühlen, sieht man ihnen an. „Als ich Papa heute morgen gesagt hab, ich will noch einmal in die Firma, wollte er sich erstmal die Arbeitsklamotten anziehen“, erzählt Wilhelms Sohn Dirk lachend.

Die Freude über die Überraschung ist den zwei Jubilaren anzusehen, „ja, das ist auf jeden Fall gelungen“, fasst Wilhelm Wilmes strahlend zusammen. Sein Bruder Adolf schwelgt in Erinnerungen, in seiner Hand das kleine Fotoalbum aus seiner Modelbauerausbildungszeit.

Am 3. November 1970 hatten die zwei Brüder ihre Prüfung vor der Handwerkskammer Dortmund. Heute ist das Meisterstück von Adolf Wilmes sogar ausgestellt: auf Gut Rödinghausen. Ob die zwei stolz sind? „Ist ja schon eine Leistung“, findet Adolf. Sein Bruder formuliert es so: „Es ist ja einfach mein Beruf gewesen. Aber es ist der schönste Beruf der Welt!“

Seit 2004 ist der fittere der beiden Drillingsgeschwister in Rente, aber noch immer kommt er in die Werkstatt. „In den ersten paar Jahren habe ich noch Modelle gebaut, jetzt ist das ein Hobby“, grinst er.

Riesige Fünfachsfräsmaschine

So richtig viel verstehen die beiden Fast-80-Jährigen auch gar nicht mehr von der neuen Technik, die ihre Söhne sowie Maik Euler nutzen. „Das Riesenteil hier ist eine Fünfachsfräsmaschine“, erklärt Uwe. „Da würde ich mich nie dran trauen“, lacht sein Onkel. 2019 haben die drei Geschäftsführer sie angeschafft, das Werkstück kann hier eben auf fünf Achsen, also viel vielseitiger, bewegt werden als mit einer herkömmlichen Fräse. „Man muss eben am Puls der Zeit bleiben“, sagt Uwe Wilmes. Und zum Bestaunen oder als Kulisse für die Übergabe zweier Goldener Meisterbriefe an die Väter, kann sie auch helfen.

Also: hoch die Gläser, runter die Masken, und ein Toast zur Feier des Tages! Auf Adolf und Wilhelm Wilmes, deren Söhne nun schon die dritte Modellbauergeneration bilden!