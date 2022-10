Polizei in Balve

Parkplatzrempler Golf an Dreikönigsgasse in Balve demoliert: Unfallflucht

Balve. Und wieder ein Parkplatzrempler, wieder eine Unfallflucht. Was passiert ist, wo es passiert.

Es geschah in der Nacht zu Montag: Nach Angaben der Polizei von Donnerstag wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 2. Oktober, 20 Uhr, bis Montag, 3. Oktober, 9.30 Uhr auf dem Parkplatz in Höhe Dreikönigsgasse 6 geparkter grauer VW Golf GTD beschädigt. Dabei kollidierte das flüchtige Fahrzeug vermutlich beim Rangieren oder im Vorbeifahren mit dem Pkw. Dadurch wurden der hintere rechte Kotflügel und die Tür deutlich verschrammt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

