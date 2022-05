Good Wood in Balve: Konzert bejubelt – wie geht es weiter?

Balve. Good Wood rockt Balve. Der Jubel will kein Ende nehmen. Warum Nadine Müller mit Blick auf die Konzertsaison auf Holz klopft.

Das Publikum konnte von der beliebten Band Good Wood nicht genug bekommen. Kein Wunder, dass die Musikerinnen und Musiker den Gästen im Balver „mittendrin“ gleich zwei Zugaben schenkten.

„Man hatte das Gefühl, als hätten sie sich gerade erst warmgeklatscht“, lacht Nadine Müller, Sängerin von Good Wood. Seit zwölf Jahren ist sie Teil der Band, und Konzerte in ihrer Heimatstadt sind immer noch eine Besonderheit für sie. „Eigentlich bin ich auf der Bühne sehr routiniert und nicht mehr so angespannt, aber in Balve ist das dann doch immer was anderes“, erzählt sie leidenschaftlich.

Nach zwei Jahren Corona-Pause freut sie sich besonders, wieder auf der Bühne zu stehen, und auch dem Publikum merkte sie die größte Freude an Livemusik und Unbeschwertheit an. „Da hat sich wohl einiges angestaut“, berichtet die Sängerin. „Das schönste Kompliment für mich ist, wenn ich sehe, wie Leute mit geschlossenen Augen mitwippen und mitsingen“, schwärmt sie.

Fünf Köpfe, fünf Geschmäcker

Good Wood überzeugt durch die außergewöhnliche Vielfalt ihres Repertoires. Mit den Worten „Fünf Köpfe, fünf Geschmäcker“ beschreibt sie das Geheimrezept der Band. Die Akustikband mit E-Gitarre legt großen Wert darauf, Hits und Klassiker auf ihre Art zu covern. „Wir spielen Stücke nie, wie sie im Radio laufen, sondern machen eine Good-Wood-Nummer daraus“, umschreibt Müller. So wird das Pop-Lied „Pokerface“ von Lady Gaga rockig neu interpretiert, und der 80er-Jahre-Hit „Sweet Dreams“ überrascht im Salsa-Stil.

In den Proben wird gejammt, und so entstehen neue Varianten von Stimmungsmachern. Dabei ist gar nicht so leicht zu sagen, in welchem Genre sich die Band am wohlsten fühlt. Denn während der Gitarrist Günter Spancken ein wahrer Blues-Sympathisant ist, wie Müller verrät, und der Pianist Wilfried Pieper den Jazz für sich entdeckte, sieht sie ihre Stärken im Soul oder bei Balladen. Sie schätzt besonders, dass die Bandmitglieder so sehr voneinander profitieren. Sie locken sich mit neuen Herausforderungen aus der Komfortzone, kreieren neue Hits.

Hoffnung auf viele Konzerte

Die Hauptsaison der Band: Herbst, Winter, Frühling. Müller hofft stark, dass die Pandemie der Band im Herbst nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Konkrete Daten gibt es trotz vorhandener Anfragen bisher leider nicht. Die Sängerin hofft auf ein konzertreiches Jahr.

