Good Wood in Balve: So lief der Vorverkauf

Balve/Menden Die heimische Band Good Wood hat einen guten Lauf - in Balve wie in Menden.

Christian „Otti“ Müller strahlte. Der Grund dafür: Die Band Good Wood - seine Tochter Nadine Hilger ist die Stimme der Folk-Gruppe - hat gerade einen Lauf. Nicht nur die beiden Konzerte im TAZ in Menden sind ausverkauft, sondern inzwischen auch der Auftritt in Balve. Good Wood hat am 17. Februar bei „Opa Otti“ in Balve ein Heimspiel. Nadine Hilger & Co. gastieren im Vereinsheim der SG Balve/Garbeck am Krumpaul. Was „Otti“ Müller unheimlich gefreut hat, wie er am Montag erzählte: „Wir haben unheimlich viele Anfragen aus Menden. Das Telefon hat bei mir ständig geklingelt.“

