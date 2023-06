„Green Circle“: Ingrid Klimke diskutiert beim Balve Optimum

Ingrid Klimke mit Franziskus beim Großen Optimum Preis, Deutsche Meisterschaft Dressur Grand Prix Kür, am 12. Juni 2022 in Balve

Balve. Nachhaltige Sport-Events - geht das? Ein Panel beim Balve Optimum sagt Ja. Ingrid Klimke ist dabei. Moderiert wird die Runde von einer Balverin.

Die heimische Wirtschaft nutzt das Longines Balve Optimum als Forum für die Diskussion über nachhaltiges Unternehmertum. Am Samstag, 10. Juni, 17.30 Uhr, findet eine Podiumsdiskussion über das Reit-Spektakel selbst statt – es dient als Praxisbeispiel. Nebenher plant der Verband deutscher Unternehmerinnen (VdU) die Gründung eines Kreisverbandes im märkischen Sauerland, wie die Chefin von MB Gerüstbau, Nina Butterweck, mitteilte.

Gruppenbild des Treffens, mit der gebürtigen Balverin Dr. Marie-Theres Thiell aus dem VdU-Landesvorstand NRW (dritte von rechts). Foto: Alexander Lück / WP

„Wie werden Sportveranstaltungen nachhaltig?“ heißt das Panel. Die Moderation der Fachveranstaltung liegt bei der gebürtigen Balverin Dr. Marie-Theres Thiell. Die ehemalige Managerin aus der männerdominierten Energiebranche leitet den VdU-Regionalverband Münster. Am „Optimum GreenCircle Meeting Point“ spricht sie mit Soenke Lauterbach. Er ist Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Obendrein kommt Ingrid Klimke. Sie ist Reitmeisterin, obendrein dekoriert mit olympischem Gold. Der dritte Experte in der Runde ist Professor Timo Zimmermann. Sein Fachgebiet ist Sport-Management an der privaten Hochschule ISM. Zimmermann ist Mitglied des Optimum Green Circle. An dessen Spitze stehen Marie-Theres Thiell und Stephanie Kißmer vom Stadtmarketing. Stephanie Kißmer organisiert beim Optimum auch das Wirtschaftsgespräch.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve