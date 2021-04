Grippeschutz: Balver Hausarzt kritisiert Jens Spahn

Balve/Dortmund. Mehr Impfungen, kaum Erkrankte: Die beiden Balver Hausärzte haben eine klare Meinung zur Grippe-Saison 20/21 - und zu Gesundheitsminister Spahn.

Mehr Impfungen, weniger Erkrankte: So ist die Grippe-Saison 2020/2021 nach Einschätzung der Balver Hausärzte Dr. Gregor Schmitz und Dr. Paul Stüeken jr. ausgefallen. Die beiden Mediziner äußerten sich auf Anfrage der Westfalenpost kritisch zu Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

So sieht die Bilanz der Grippe-Saison aus

Dr. Gregor Schmitz aus Balve leitet das MK-Impfzentrum in Lüdenscheid. Foto: Bjoern Braun / Hausarztpraxis Dr. Gregor Schmitz

„In unserer Praxis haben wir in der letzten Influenzasaison 1175 Patienten geimpft. Das sind circa 100 mehr als im Vorjahr“, erklärte Dr. Gregor Schmitz. Ein großes Problem habe darin gelegen, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) „frühzeitig panikartig“ zu Grippeimpfungen auch für Personen aufgerufen hat, die laut Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht geimpft werden sollten. Damit kamen fast alle Personen die sich regelmäßig gegen Grippe impfen ließen bereits im Oktober – „aus medizinischer Sicht viel zu früh“. Dr. Gregor Schmitzt weiter: „Die Folge war, dass Ende Oktober kein Impfstoff mehr vorrätig war, und wir auch den Balver Grippeimpftag kurzfristig mangels Impfstoff absagen mussten. Ab Dezember wurden wir dann wieder mit Angeboten für Grippeimpfstoffe überhäuft, ohne dass noch viele Patienten interessiert waren. Ich gehe davon aus, dass Millionen von Impfdosen jetzt in Deutschland vernichtet werden, weil sie nicht abgerufen wurden.“

Kaum Grippe-Kranke

Balver Hausarzt Dr. Paul Stüeken jr Foto: Jürgen Overkott / WP

Die Grippesaison 2020/21 hat nach Einschätzung der beiden Mediziner nicht stattgefunden. Die Hygienemaßnahmen im Rahmen der Covid-Pandemie haben die Ausbreitung der Grippeviren massiv erschwert. „Wir hatten in unserer Praxis weniger als zehn Patienten mit einer klassischen Virusgrippe. In den Vorjahren lag diese Zahl immer zwischen 350 bis 400“, hieß es.

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Westfalen-Lippe haben bisher während der Coronavirus-Pandemie 45 Prozent mehr Menschen gegen Grippe geimpft als im Vorjahr, wie Vanessa Pudlo von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe in Dortmund mitteilte. So wurden in der Grippesaison 2020/21 rund 2,04 Millionen Grippe-Impfdosen von heimischen Apotheken ausgeliefert und von den Ärzten verimpft. 2019/2020 waren es rund 1,4 Millionen Impfdosen.

Pudlo bezig sich auf Daten des Apotheken-Rechenzentrums.