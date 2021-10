Große Sause in Eisborn: Trommler hauen auf die Pauke

Eisborn. Party! Eisborns Trommler baten zur Jubiläumssause – und 500 geladene Gäste kamen. Dietmar Krämer sorgte nebenher für einen Paukenschlag.

Bereits im vergangenen Jahr wurde der Eisborner Trommlerkorps 100 Jahre jung. Doch durch die Corona-Pandemie war an Feiern nicht zu denken. Erst jetzt, wo es die Corona-Schutzverordnung wieder ermöglicht, wurde am vergangenen Wochenende das Jubelfest in der Eisborner Schützenhalle an zwei Tagen corona-konform nach der 3-G-Regelung groß gefeiert.

Die große Sause startete bereits am Freitag mit geladenen Schützenvereinen aus der Region. Bis auf die Balver St.-Sebastian-Bruderschaft, die ihre Jahreshauptversammlung an diesem Abend abhielt, fanden sich rund 500 gut gelaunte Gäste aus Vereinen im Hönnetal in der Halle ein.

Goldene Uhr in Trommelform

Pro-Musica-Plakette für das Trommlerkorps Eisborn: Jens Timmermann (links), Dietmar Krämer. Die beiden Vorstandsmitglieder geben kommendes Jahr ihre Ämter ab. Foto: Trommlerkorps Eisborn

Grund zum Feiern hatten auch zwei Mitglieder der Eisborner Trommler. Paul Krämer feierte seine 55-jährige Mitgliedschaft im Trommlerkorps und wurde hier durch den Verein und den Sauerländer Volksmusikerverbund verdient geehrt. Zu seiner Überraschung wurde Krämer von seinen Mitstreitern eine goldene Uhr in Trommelform überreicht.

Noch länger im Verein ist Klaus Kurschatke. Er ist bereits seit 70 Jahren aktives Mitglied der Trommler und wurde auch hierfür von Verein und Musikerbund geehrt. Auch er bekam ein tolles Präsent von seiner Mitmusikern in Form einer vergoldeten Flöte.

Beide Musiker sind heute immer noch aktive Musiker im Verein.

Die große Überraschung des Abends Der erste Vorsitzende Dietmar Krämer verkündete seinen Rückzug aus dem Vorstand im nächsten Jahr. Damit endet die 20-jährige Vorstandstätigkeit des Eisborners im Verein. Nachdem Krämer 2001 als zweiter Vorsitzender gewählt wurde übernahm er im Jahr 2008 den Posten als erster Vorsitzender des Trommlerkorps’ . Ein Nachfolger, sagte Schriftführerin Alina Krämer der Westfalenpost, wird noch gesucht.

Mit Dietmar Krämer geht auch der stellvertretende Schriftführer Jens Timmermann aus dem Vorstand. Nachdem Timmermann die Schriftführerin Alina Krämer gut in ihren Posten eingearbeitet hat, verlässt er jetzt auch in nächsten Jahr den Vorstand.

Beide, Dietmar Krämer und Jens Timmermann, bleiben dem Verein aber als aktive Musiker erhalten.

Trommler Eisborn feiern Jubiläum: ein Spaß für mehrere Generationen Foto: Sven Paul / WP

Am Samstag bebte dann nochmals so richtig der Boden in der Schützenhalle. Hier waren 22 befreundete Spielmannszüge eingeladen, die dort für mächtig Stimmung sorgten. „So voll war unsere Halle seit langen nicht mehr. Es ist nach der langen Zeit echt ein tolles Erlebnis, wieder so viele nette Menschen hier zu haben und zu feiern. Es ist einfach eine ganz tolle Stimmung in der Halle, und alle freuen sich, hier heute feiern zu können“, erzählt der scheidende zweite Schriftführer Jens Timmermann.

Bis tief in die Nacht wurde an beiden Tagen lautstark gefeiert. Dafür sorgten nicht nur die Vereine für die gute Stimmung. Auch der Balver Tobias Pröpper sorgte mit seiner SAL-Showtechnik für beste Partystimmung aller Gäste. „Bis tief in die Nacht war hier eine Bombenstimmung. Mich freut es auch nach so langer Zeit wieder für Stimmung zu sorgen. Die Unterhaltungsbranche hat die letzten 18 Monate sehr starke Einbußen gehabt, und ich bin froh, dass es endlich wieder langsam aufwärts geht und die Menschen wieder kontrolliert feiern dürfen“, schwärmte Tobias Pröpper.

