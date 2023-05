Großprojekt Familienkirche: Das will Gemeinde Garbeck wissen

Garbeck. Pastoralverbund Balve-Hönnetal und Erzbistum Paderborn legen in Garbeck eine Million Euro an. Was hat die Gemeinde davon?

Eine Kirche in der Kirche, die Gläubige viel näher um den Altar versammelt: Der Umbau des Garbecker Gotteshauses zur Familienkirche wird ein Großprojekt. Es sei notwendig zur Bestandssicherung, erklären die Verantwortlichen. Das Interesse am Infoabend war groß.

Über 70 Leute kamen am Montagabend in die Kirche Heilige Drei Könige – und damit mehr als zu manchem Sonntagsgottesdienst. Das Garbecker Gotteshaus bietet 450 Menschen Platz. Die Umgestaltung des Gotteshauses zur Familienkirche setzt einen besonderen Schwerpunkt innerhalb des Pastoralverbundes. Dennoch sollen weiter klassische Gottesdienste stattfinden, auch Ältere seien weiter willkommen, wie Dechant Andreas Schulte auf Nachfrage unterstrich. Was also ist genau geplant?

Unter der Orgelbühne wird die neue separate Kapelle ein Stück weit ins Kirchenschiff ragen. Besucher der Infoveranstaltungen diskutieren die geplante Maßnahme. Foto: Alexander Lück / WP

Unter der Orgelbühne wird eine Kapelle entstehen, ein Raum im Raum, der ein paar Meter von der Orgelbühne aus noch nach vorne hineinragen wird. Mit einem Altar, mit flexibel zu stellenden Stühlen, einem Keyboard zur musikalischen Gestaltung. Außerdem mit einem hölzernen Dach, weißem und bunten Glas als Wände, separat zu nutzen und vor allem separat zu beheizen. Die Kapazität soll etwa 50 Plätze betragen, was für manche Sonntagsgottesdienste dann schon ausreichen soll, werktags sowieso.

Ohne es genau zu beziffern, nannte Garbecks Kirchenvorstand Dieter Bathe die Einsparmöglichkeiten immens, wenn man nur diesen kleinen Raum heizen müsse.

Änderungen erfährt auch das große Kirchenschiff. Der Altar wird künftig direkt in der Gemeinde platziert, dort wo jetzt die ersten Bankreihen stehen. Bänke werden dann, wie bereits andernorts, von drei Seiten aus nah am Altar stehen. Der Priester würde hier tatsächlich mitten zwischen den Gläubigen stehen. Der Altarraum wird dann leer bleiben bis auf Ausnahmen wie den Tabernakel. Die fest installierte Sitzplatzkapazität soll sich dann von etwa 450 auf 260 verringern. Für die wenigen Anlässe in deutlich größerer Zahl könne man, so Dieter Bathe, die alte Kapazität mit Stühlen flexibel weiter anbieten. Weiter teilte er auf Nachfrage einen Kostenrahmen von mehr als einer Million Euro mit, großteils aus dem Topf des Erzbistums.

Neustart: Pfingsten 2024

Und der Zeitplan? Nach dem Garbecker Schützenfest Mitte Juli soll es losgehen. Die meisten Gottesdienste werden während der Bauarbeiten nebenan im Pfarrheim gefeiert, für die ganz großen stehe womöglich die Schützenhalle bereit, hofft Dechant Schulte. Planmäßig ist für Pfingsten 2024 der Bezug des neugestalteten Gotteshauses geplant.

In der Versammlung merkte man schnell, dass die Garbecker Erstkommunion ein großes Anliegen ist. Andreas Schulte berichtete, ein Übergangsort wie Pfarrheim oder Halle käme dafür aus symbolischen Gründen nicht in Frage: „Wir wollen die Kinder doch zum Altar führen.“ Das möchte man nur in einem besonderen Ort wie der Kirche feiern. So gebe es die Idee, den Garbecker Familien die Feier in einer andere Kirche anzubieten. Wobei sich Schulte aufgeschlossen zeigte für den Vorschlag aus der Runde, die Erstkommunion kommendes Jahr an Pfingsten als erstes großes Fest im runderneuerten Gotteshaus zu feiern – wenn das Konsens sei.

