Lerntage in Balver Realschule: So lecker kann Unterricht sein.

Hefe-Geheimnisse Grote-Team macht in Realschule Unterricht in leckerster Form

Balve. Das Hefeteig-Geheimnis: Adelgunde Buchgeister vom Grote-Team hat es Realschülern verraten. So gelingen leckere Osterhasen.

„Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen“: Im Rahmen der Lerntage der Balver Realschule war dieser alte Kinderreim sprichwörtlich zu nehmen – und zwar in der Schulküche. In Zusammenarbeit mit Damen der Goldbäckerei Grote, durften die Schüler und Schülerinnen selber Rührlöffel schwingen und unter Anleitung von Adelgunde Buchgeister und ihrem Team leckere Köstlichkeiten aus Hefeteig zubereiten.

Lerntage in Balver Realschule: Gruppenbild mit Adelgunde Buchgeister, Ausbildungsleiterin Julia Thunecke, Auszubildende Sonja Ertl und Hauswirtschaftslehrerin Alexandra Lanfermann Foto: Sven Paul / WP

„Wir haben diese Aktion bereits vor drei Jahren schon einmal gemacht. Damals haben wir kleine Snacks hier hergestellt. Dieses Jahr wollten wir was Neues machen und haben uns den Hefeteig zum Thema gesetzt“, erzählt Buchgeister. Sie ist Ökotrophologin. Obendrein ist sie in der Goldbäckerei für den praktischen Teil der Ausbildung zuständig.

Vier verschiedenen Produkte wurden tatkräftig von den Kindern der Jahrgangsstufe 7 eigenhändig produziert und im Anschluss mit Begeisterung auf ihre Qualität getestet. Selbst manch Lehrer aus einem benachbarten Klassenraum ließ sich von dem herrlichen Duft frischer Backwaren verleiten und mopste sich ein Stück Pizza oder ein Stück Hefeteilchen.

Ziel dieser Aktion war es, der Schülerschar den Umgang mit der Hefe und deren Verarbeitung praxisnah zu zeigen und in Kleingruppen auch umzusetzen. „Viele der Kinder kennen diese Arbeit in der Küche leider noch nicht. Die Kenntnisse der Schüler in der Küchenarbeit sind sehr durchwachsen. Während ein Teil schon einiges an Vorkenntnissen mitbringt und auch zu Hause in der Küche beim Kochen oder Aufräumen mithilft, hat der andere Teil fast keine Erfahrung damit“, erzählt Hauswirtschaftslehrerin Alexandra Lanfermann der Westfalenpost. „Manche von ihnen kennen noch nicht einmal das Spülen von Hand.“

Beitrag zur Berufsorientierung

Adelgunde Buchgeister (hinten Auszubildende Sonja Ertl) erklärt das Hefeteig-Geheimnis. Foto: Sven Paul / WP

Die Goldbäckerei Grote unterstützt immer wieder solche Aktionen, auch mit der Hoffnung, dass sich der Nachwuchs der Zukunft findet. Adelgunde Buchgeister zog schließlich zufrieden Bilanz: „Zusammen mit Ausbildungsleiterin Julia Thunecke und Auszubildende Sonja Ertl haben wir heute hier alle benötigten Zutaten mitgebracht und den Kindern alles genau gezeigt und erklärt. Die Schüler haben alle aufmerksam zugehört und mitgemacht. Man hat ihnen angemerkt, dass alle mit Spaß an der Sache dabei waren.“

Mag sein, dass die Backaktion für die Schülergruppe mit Blick auf Berufsorientierung geistigen Nährwert hatte. Tatsache ist aber auch, dass sie kurz vor den Osterferien clever terminiert war. Denn zu den kulinarischen Höhepunkten der Osterzeit gehören unbedingt auch gebackene Osterhasen. Ihre Grundzutat ist Hefeteig.

DER HEFETEIG-OSTERHASE

Zutaten: 600 g Mehl; 40 Hefe; 250 ml lauwarme Milch; 100 g Butter; 2 Eier; Prise Salz; 60 g Zucker; geriebene Schale von halber Bio-Zitrone; 1 Eigelb; 1 Eiweiß; 40 g Puderzucker; rote Lebensmittelfarbe; Mandeln; Zuckerwerk.





Zubereitung. Vorbereitung: Backblech buttern; Mehl in Schüssel sieben, Mulde hineindrücken. Hefe hineinbröckeln, mit Milch und etwas Mehl zu Vorteig verrühren. 15 Minuten zugedeckt gehen lassen. Butter zerlassen, mit Eiern, Salz, Zucker, Zitronenschale, Vorteig und gesamtem Mehl zu geschmeidigem Teig verarbeiten. Pappschablonen für Osterhasen schneiden. Teig 1 cm dick ausrollen, Osterhasen ausschneiden und aufs Backblech legen. Hasen mit verquirltem Ei bestreichen, weitere 15 Minuten gehen lassen.



Backen: Ofen auf 210 Grad vorheizen. Osterhasen auf mittlerer Schiebeleiste 10 bis 15 Minuten backen.







Dekorieren: Eiweiß mit Puderzucker verrühren, Lebensmittelfarbe nach Belieben. Osterhasen mit Zuckerglasur oder Zuckerwerk verzieren.

