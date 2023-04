Grundschule Garbeck: So zähmt Maria Watermann Rasselbande

Garbeck. Seit 20 Jahren ist Maria Watermann mit ihrer Rollenden Waldschule unterwegs. Darum fasziniert sie Grundschulkindern wie jüngst in Garbeck.

Maria Watermann und ihre Rollende Waldschule: Sie hat es wieder einmal geschafft, Kindern die Artenvielfalt in heimischen Wäldern auf eine spannende Art näherzubringen. Diesmal war die Vorsitzende der Kreisjägerschaft war in der Katholischen Grundschule Garbeck. Und nebenher feierte die Balverin Jubiläum.

Rollende Waldschule mit Maria Watermann (rechts): Da staunt selbst Schulleiterin Silke Bathe (links). Foto: Sven Paul / WP

Doch der Reihe nach. 50 Präparate mit auf den ersten Blick bekannten, aber auch weniger bekannten Zwei- und Vierbeinern und allerlei Federvieh, das in der heimischen Natur vorkommt, hatte Maria Watermann diesmal in der Grundschule von Garbeck mitgebracht. „Die Kinder sollen fühlen, sehen und begreifen“, fasste Watermann das Konzept ihrer Rollenden Waldschule zusammen. Und dabei lernten die Mädchen und Jungen auch, dass nicht jedes Tier angefasst werden soll, was einem vor die Füße läuft. Es könne sein, dass nach dem Kontakt mit Menschen die Eltern ihr Jungtier ablehnen, es könne aber auch passieren, dass diese Tiere Krankheiten übertragen, die für den Menschen gefährlich werden können, betonte die Fachfrau. „Anschauen ja, aber sonst: Finger weg“, mahnte die Jägerin und Wildexpertin die Schülerschar.

Rollende Waldschule: Kinder lernen das Staunen. Foto: Sven Paul / WP

Spannend war jede Minute des Unterrichtsbesuchs für die Grundschulkinder, aber auch für Schulleiterin Silke Bathe, die den Vortrag von Watermann genauso interessiert verfolgte wie ihre Schüler – Ob sie einmal die ausgelegten Fellstücke streicheln, Geweihe in die Hand oder auch das Eichhörnchen auf die Hand nehmen dürften? Das waren die Fragen der Grundschüler, welche sich schon teils im Sachkunde-Unterricht auf dem Besuch der Lehrerin der besonderen Art vorbereitet haben. „Natürlich dürft Ihr das. Ich habe hier extra ein paar Sachen mitgebracht, die ihr in die Hand nehmen dürft oder sogar sollt, um selber einmal so ein Fell zu spüren oder ein Geweih in die Hand zu nehmen,“ entgegnete Maria Watermann. Das ließen sich die kleinen Naturfreunde nicht zweimal sagen und nahmen das Angebot mit Begeisterung an.

Interesse, Eifer, Begeisterung

„Ich finde das ganz toll von Frau Watermann, dass sie das ganze hier mit Herzblut und Leidenschaft für die Kinder macht“, freute sich auch Schulleiterin Silke Bathe. Und das über einen so langen Zeitraum. „Ich mache das seit 20 Jahren mit viel Freude und Leidenschaft“, meinte Watermann. „Wenn ich selber nicht soviel Freude an der ganzen Sache hätte, würde es dieses Angebot auch gar nicht mehr geben. Solange ich es kann und noch Spaß daran habe, werde ich diese Waldschule auch weiter betreiben.“

Tatsache ist, dass die Kinder ihren Auftritt mit Interesse verfolgen. Mehr noch: Sie sind mit Eifer, ja Begeisterung dabei. So hoffen Kollegium und Schülerschar, dass Maria Watermann ihnen noch eine ganze Weile erhalten bleibt.

