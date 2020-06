Grundschulen: Darum ist Rückkehr zu Regelbetrieb kompliziert

Balve. Das Schulministerium will, dass die Grundschulen am Montag, 15. Juni, wieder den Regelbetrieb aufnehmen. Das ist gar nicht so einfach.

Die drei Grundschulen im Stadtbetrieb bereiten die vom Landesschulministerium festgelegte Rückkehr in den Regelbetrieb vor. Schulministerium Yvonne Gebauer (FDP) hatte am Freitag verfügt, dass alle Grundschüler am Montag, 15. Juni, wieder gemeinsam lernen sollen. Die Stadt Balve hat inzwischen reagiert. Der Reinigungstakt der Schulen soll verdichtet werden, wie der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, der WP am Montag auf Anfrage sagte. Ab kommender Woche sollen die Unterrichtsräume täglich desinfiziert werden. Die Schulleitungen arbeiten daran, Konzepte zu erstellen, wie der Unterricht funktionieren kann. Zwar kehren alle Schüler zurück – aber nicht alle Lehrkräfte. Etliche zählen zur Risikogruppe.