Grundsteuer: Wann Bescheide der Stadt kommen

Balve Der Hackerangriff sorgt weiter für Verzögerungen bei der Stadt. Das ist der Fahrplan für Grundsteuer und Müllgebühren.

Veranlagungsbescheide für Grundbesitzabgaben für das laufende Jahr 2024 konnten in Balve aus den bekannten Gründen (Cyberangriff auf den IT-Dienstleister SIT) bisher noch nicht erstellt werden. Voraussichtlich zum Monatsende wird dies nun nachgeholt. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Stadt Balve hervor.

Die Versendung der Grundbesitzabgabenbescheide 2024 wird in den allermeisten Fällen bis Mitte März erfolgt sein, wie es heißt. Die Bescheide beziehen sich auf Grundsteuer und Abfallbeseitigungs-gebühren.

Die erste Quartalsrate für das laufende Jahr wird zum 15. April 2024 fällig. Die weiteren Quartalsraten folgen im gesetzlichen vorgeschriebenen Rhythmus.

Im jeweiligen Grundbesitzabgabenbescheid 2024 sind die fälligen Beträge und Termine angegeben, ebenso ein Hinweis, ob automatisch abgebucht wird oder der Betrag bei Fälligkeit unter Angabe des Kassenzeichens zu überweisen ist.

Der Angriff der Hackergruppe Akira auf den überkommunalen Dienstleister Südwestfalen IT (SIT) mit Sitz in Hemer und Siegen hat Ende Oktober vorigen Jahres zu weitgehendem Zusammenbruch der Software der angeschlossenen Städte, Gemeinden und Kreise geführt. Betroffen ist auch die Stadt Balve. Bis wann die kommunale IT wieder vollständig zur Verfügung, ist bisher nicht absehbar, wie der zuständige Fachbereichsleiter André Flöper im Gespräch mit der Westfalenpost sagte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve