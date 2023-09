Guck mal, wer da ist: Storch verirrt sich in Garbeck

Ein Storch hat sich verflogen. Er landete im Garten von Familie Honert in der Tannenstraße in Garbeck. Der Flattermann will wieder nach Hause.

Garbeck. Familie Honert fand unerwartet einen Storch in ihrem Vorgarten in Garten. Wer vermisst einen Flattermann?

Familie Honert staunte nicht schlecht. Kürzlich stellte sie fest: Sie hatte über Nacht tierischen Zuwachs erhalten. „Wir haben ein herrenlosen ,Fundtier’ im Vorgarten“, meinte Anja Honert. Es sei ein Storch, circa 1,40 Meter groß, gut genährt. Der Flattermann habe sich offenbar nach „einem Gläschen zu viel verlaufen“. Anja Honert weiter: „Wer sein Maskottchen vermisst, kann es sehr gerne in der Tannenstraße 7, Balve-Garbeck abholen. Wir haben da keine Verwendung für.“

Anja Honert ist in der Region als Künstlerin bekannt. Sie arbeitet mit Ton. In ihrem Atelier im Berghaus in Sundern fertigt sie Kunstwerke nach dem japanischen Raku-Verfahren. Risse im Material und Rauchspuren in Oberfläche gehören beispielsweise dazu. Anja Honert zeigt Garbecker Kindern in Kürze, wie das funktioniert. Sie startet am Donnerstag, 7. September, in der Grundschule Garbeck eine Keramik-Arbeitsgemeinschaft. Die Fördermittel wurden Mitte August bewilligt.

