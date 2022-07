Polizei in Balve sucht Zeugen

GEFAHR FÜR VERKEHR Gullideckel in Garbeck ausgehoben: Was soll das?

Garbeck. Die Polizei ermittelt in Garbeck wegen „gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“. Was passiert ist.

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr mehrere Gullideckel im Bereich des Gewerbegebietes Braukessiepen in Garbeck ausgehoben. Es entstand kein Sach- oder Personenschaden. Der Tatvorwurf lautetr „gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Menden unter der Rufnummer 02373-9099-7121 zu melden.

