Balve. Gute Nachricht für Kunden der Volksbank in Balve. In der Filiale an der Hauptstraße hat sich eine Menge getan,

Die nach der Unwetterkatastrophe von Mitte Juli notwendigen Renovierungsarbeiten schreiten in der Balver Volksbank-Filiale an der Hauptstraße 18 voran. Unternehmenssprecher Thomas Sommer erklärte am Donnerstag in Lüdenscheid: „Der Servicebereich ist bereits wieder für den Publikumsverkehr geöffnet, und Terminvereinbarungen mit den Beratern vor Ort sind ebenfalls möglich.“

