Gute Vorsätze meistern: Wie die Weihnachtspfunde purzeln

Langenholthausen/Mellen Ernährungsberaterin Julia Simon startet neues Angebot in Langenholthausen. Warum man beim Abnehmen nicht aufs Genießen verzichten muss.

Weihnachten ist die Zeit des Schlemmens, das schlechte Gewissen und die Extrapfunde kommen dann öfters mal in den Tagen danach. Wie passend, dass man dann auch gleich gute Vorsätze für das nächste Jahr fassen kann. Bei Julia Simon ist das Augenzwinkern quasi auch durch den Telefonhörer zu erahnen.

Erster Kurs in der Sokola.de

Nein, ganz zufällig sei der Starttermin natürlich nicht, gesteht sie. Vergangenes Jahr hat sich die Mellenerin als Ernährungsberaterin selbstständig gemacht. In der Sokola.de in Langenholthausen schafft sie nun ein neues Angebot, in dem breiten Spektrum dessen, was man in der alten Grundschule alles so finden kann. Und sie möchte Abhilfe schaffen für eine Nachfrage, die sie zuletzt immer wieder gemerkt habe, gerade jetzt in dieser Zeit, wenn es um das Thema Abnehmen geht. „Viele sagen, dass sie das alleine nicht durchziehen können.“ Deshalb startet Anfang 2024 ihr erster Abnehmkurs in der Sokola.de in einer Kleingruppe.

Das geht gar nicht nur um das reine Abnehmthema Julia Simon - Ernährungsberatern

„Austausch und gemeinsame Motivation sind für viele wichtig. Man profitiert dabei voneinander, weil man zusammen auch Lösungen bespricht. Und quasi nebenbei hat man auch noch eine tolle Zeit, wenn man sich zusammen auf diese Reise begibt.“ Mit dem Seminarraum der Sokola.de habe sie ein optimales Umfeld, erzählt Julia Simon, weil man dort die Technik nutzen könne. Es gehe nämlich auch darum, einiges an Inhalt zu vermitteln. Angefangen mit der Frage, was genau der Körper braucht. „Das geht gar nicht nur um das reine Abnehmthema“, betont sie. Und vielleicht auch weg vom weihnachtlichen Festmahl: „Warum esse ich und warum manchmal auch zu viel? Wegen Stress? Aus Langeweile?“ Dem muss man auf den Grund gehen. Denn nur kurzzeitig abzunehmen, sei nicht das Ziel, dann lauere ganz schnell der Jojo-Effekt. „Deshalb müssen wir zusammen nachhaltig arbeiten, um es dauerhaft zu schaffen.“

Verzicht ist nicht immer das Mittel der Wahl

Julia Simon, so erzählt sie, beschäftigt sich deshalb mit dem Alltagsverhalten ihrer Schützlinge, auch mit dem Einkauf. Auch und gerade in einem Gruppenkurs sei deshalb die individuelle Beratung wichtig, mit Einzelgesprächen zu Beginn und am Ende. Angesetzt ist das neue Angebot auf acht Wochen. Was sie rund ums Abnehmen betont: Es geht nicht darum, rank und schlank zu sein, sondern sich in seinem Körper wohl zu fühlen und dabei gesund und auch fit zu sein. Deshalb steht über dem Kurs auch „Gemeinsam zur Wunschfigur“ und nicht irgendetwas vom Traumgewicht und Modelmaßen.

Anmeldungen für Abnehm-Kurs Ihr Kurs startet am 2. Januar und läuft auch danach jeden Dienstag in der Sokola.de ab 19 Uhr. Mit viel Zeit für individuelle Fragen, wie sie betont. Im Laufe des Jahres werden sich wahrscheinlich ähnliche Kurse anschließen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite von Julia Simon, per Mail kontakt@julias-abnehm-coaching.de oder unter der Telefonnummer 0151 61009957.

Und was bedeutet all das nun für Weihnachten? Zügellos schlemmen und erst danach die guten Vorsätze angehen? „Weihnachten ist kein Freifahrtschein“, sagt Julia Simon, ein bisschen lachend, aber auch ernst gemeint. „Aber es geht darum, dass man weiter genießen darf. Auch während des Kurses und auch danach kann man weiter genießen. Ich genieße auch.“ Nur auf die richtige Art und Weise kommt es an.

