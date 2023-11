Hacker-Angriff auf Stadt-IT: Bücherei-Ausweis kehrt zurück

Balve Schöne, neue Digitalwelt - und dann kam der Angriff auf die städtische IT. Die Bücherei denkt vorerst wieder analog.

Der Bücherei-Ausweis sollte spätestens ab Montag, 27. November, in jeder Handtasche stecken: Wegen des Cyber-Angriffs nimmt das Bücherei-Team von kommender Woche an Ausleihen nur noch mit dem Bücherei-Ausweis vor. Das geht aus einer Mitteilung von Bücherei-Chefin Steffie Friske hervor.

Notfalls könne auch die Lesernummer vorgelegt werden, hieß es. Diese ist zum Beispiel über die Onleihe oder den letzten Fristbeleg ersichtlich.

Und: Ab sofort sind Neuanmeldungen in der Bücherei wieder möglich. Rückgaben und Ausleihen laufen wie gewohnt, nur dass eine Notverbuchung stattfindet, also ohne Verlängerung, Belegdruck oder Vorbestellungen. Auskünfte zu den Konten sind weiterhin nicht möglich. Solange der Ausweis gültig ist und die Nutzerin oder der Nutzer angemeldet ist, sollte die Onleihe weiterhin funktionieren. Ein neuer Zugriff oder die Verlängerung von Leseausweisen sind dann allerdings nicht möglich, in solchen Fällen kann die Onleihe leider nicht genutzt werden, bis die Probleme behoben sind. Veranstaltungen laufen wie gewohnt weiter.

Das Team der städtischen Bücherei Balve bittet um Verständnis für die durch den Angriff verursachten eingeschränkten Service-Angebote.

